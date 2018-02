Angajaţii din penitenciare vor protesta vineri în faţa Ministerului Justiţiei faţă de condiţiile de muncă

Angajaţii din penitenciare vor protesta vineri, începând cu ora 10:00, în faţa Ministerului Justiţiei, aceştia reclamând condiţiile de lucru improprii, deficitul de personal şi neplata orelor suplimentare nerecuperate.



"Având în vedere că ministrul Justiţiei refuză dialogul, iar problemele din penitenciare continuă să rămână nerezolvate, vineri, 9 februarie 2018, la ora 10:00, vom fi prezenţi la sediul Ministerului Justiţiei cu o listă de revendicări pentru ministrul Tudorel Toader. Solicităm ministrului Justiţiei rezolvarea urgentă a problemelor legate de condiţiile de lucru improprii, deficitul de personal şi plata orelor suplimentare nerecuperate", se spune într-un comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP)



Potrivit sursei citate, în pofida promisiunilor, condiţiile de lucru din penitenciare au rămas la fel de improprii pe cât sunt cele de detenţie, motiv pentru care sindicaliştii cer un plan de măsuri de îmbunătăţire a acestora şi un buget care să asigure implementarea acestuia.



"Nu doar deţinuţii, ci şi personalul penitenciarelor are dreptul la un tratament decent din partea autorităţilor", atrage atenţia FSANP.



În ceea ce priveşte deficitul de personal, acesta este de aproape 40%, iar sindicaliştii acuză faptul că "ministrul Justiţiei ţine din octombrie 2017 la sertar Memorandumul privind scoaterea la concurs a funcţiilor vacante".



"Având în vedere ca recenta suplimentare cu 1.000 de funcţii a statelor penitenciarelor este doar pe hârtie, posturile nefiind bugetate, cerem deblocarea concursurilor şi finanţarea posturilor vacante", se arată în comunicatul FSANP.



În plus, sindicaliştii solicită promovarea rapidă a proiectului privind plata orelor suplimentare nerecuperate, atrăgând atenţia că "munca forţată este interzisă prin Constituţie".



"Urmare a scandalului provocat de existenţa celor peste un milion de ore suplimentare nerecuperate în ultimii doi ani, ministrul Justiţiei a promis în decembrie 2017 că va promova un proiect de act normativ prin care datoria Guvernului faţă de personalul din penitenciare să fie plătită, urmând ca, pe viitor, aceste ore suplimentare să fie plătite la timp. Cerem, deci, finalizarea şi transmiterea acestui proiect de act normativ spre aprobare, munca forţată fiind interzisă prin Constitutie", afirmă aceştia.



În plus, pe agenda de lucru vor fi incluse şi propuneri referitoare la statutul poliţiştilor de penitenciare, eliminarea discriminărilor şi disfuncţionalităţilor din legislaţia salarizării şi pensionării, dar şi soluţii pentru deblocarea negocierilor colective, aflate la acest moment într-un impas care poate duce la un conflict de muncă.



"Nu ne aşteptăm desigur la minuni. În situaţia în care ministrul Justiţiei refuză în continuare dialogul, vineri, 9 februarie 2018, va fi momentul reluării protestelor personalului din penitenciare: manifestaţii publice la sediul penitenciarelor, acţiuni în justiţie şi refuzul de a efectua ore suplimentare până la blocarea activităţii penitenciarelor. Calendarul urmează a fi anunţat", precizează sindicatele din penitenciare. AGERPRES