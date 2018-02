CALENDAR CREȘTIN ORTODOX. Sfinții sărbătoriți în această zi

Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea pe 29 februarie in anii bisecti, iar in anii nebisecti - pe 28 februarie.

Cuviosul Ioan Casian s-a nascut in provincia romana Scythia Minor, in anul 360. A fost atras inca de mic de viata monahala. La varsta de 17 ani, pleaca in Palestina impreuna cu prietenul lui Gherman. Vor ramane amandoi, timp de doi ani, intr-o manastire din Betleem, unde se adancesc in canonul vietii monahale, apoi parasesc Palestina pentru Egipt, in dorinta de a cunoaste viata si invatatura marilor asceti.

In ciuda hotararii lor de a ramane aici, dupa un timp ii aflam, tot impreuna, la Constantinopol, unde il cunosc pe Sfantul Ioan Gura de Aur. Vazand curatia sufleteasca in care traiesc cei doi, acesta il hirotoneste diacon pe Casian si preot pe Gherman, potrivit varstei lor. Alaturi de el, Casian isi va desavarsi pregatirea teologica, dupa cum marturiseste in scrierile sale: "Eu sunt ucenicul si opera lui Ioan".