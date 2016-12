Ce face INFP după cutremurul de noaptea trecută

CUTREMUR ÎN ROMÂNIA. Activitatea seismică în România a fost mai intensă în acest an, comparativ cu cel precedent, iar Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) doreşte să instaleze mai multe echipamente pentru a studia mişcările telurice, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul general al INFP, Constantin Ionescu.



"Anul acesta a fost mai intens, au fost mai multe seisme cu magnitudinea de peste 5 grade pe scara Richter", a spus Ionescu.

În 2016 au fost două cutremure de peste 5 grade, faţă de niciunul în 2015, potrivit site-ului INFP.



Totodată, Ionescu a arătat că INFP are în plan să instaleze circa 300-400 de echipamente de ultimă generaţie pe teritoriul întregii ţări, pentru a monitoriza activitatea subsolului.



"Vrem să instalăm în jur de 300-400 de echipamente de ultimă generaţie, faţă de circa 150, câte sunt acum la nivelul întregii ţări, pentru a studia mai bine activitatea, mai ales în zona Vrancea. Aceste echipamente măsoară undele pământului. Instalând mai multe, putem face o radiografie 3D şi putem spune astfel care e falia, cum se mişcă, cum este stratificat pământul, care sunt straturile de roci, unde apar fiscurile. Astfel, vom putea spune mai bine care sunt fenomenele", a explicat oficialul INFP.



El a mai arătat că aceste echipamente sunt destul de scumpe, în jur de 15.000 - 20.000 de euro fiecare. "Va trebui să căutăm finanţare în perioada următoare pentru aceste proiecte", a adăugat Ionescu.



Potrivit datelor centralizate de AGERPRES, în 2016 au avut loc două cutremure de peste 5 grade, respectiv în data de 24 septembrie, cu magnitudinea de 5,3 grade, şi cel de noaptea trecută (27/28 decembrie), tot de 5,3 grade. Anul trecut nu a fost înregistrat niciun cutremur mai mare de 5 grade.



În schimb, anul acesta au avut loc mai puţine mişcări telurice cu magnitudinea între 4 şi 5 grade decât anul trecut. În 2016 au fost opt astfel de cutremure, faţă de 17 în 2015.



Alte cutremure de peste 5 grade din zona Vrancea au avut loc la 22 noiembrie 2014 (5,4 grade), 6 octombrie 2013 (5,2 grade), 25 aprilie 2009 (5,4 grade), 18 iunie 2005 (5,2 grade), 14 mai 2005 (5,5 grade), 27 octombrie 2004 (6 grade), 6 aprilie 2000 (5 grade), 28 aprilie 1999 (5,3 grade), 31 mai 1990 (6,4 grade), 30 mai 1990 (6,9 grade).



Referitor la informaţiile prezentate în presa internaţională, potrivit cărora există semne că un vulcan foarte puternic din largul coastelor italiene s-ar putea trezi, Ionescu a precizat că anual se emit alarme privind activitatea vulcanului, iar zona este monitorizată în permanenţă.



"Este mult mai uşor de controlat situaţia în zonele cu vulcani, unde se măsoară mişcările pământului, dar şi nivelul de emisii din aer. Ştim de situaţia din Italia şi anual se emit alarme, iar acolo există protecţie civilă ridicată. Dacă se va întâmpla ceva acolo, tot globul ar putea avea de suferit, mă refer la probleme de ordin economic", a mai spus reprezentantul INFP.



Revista Forbes relatează, în ediţia online, că sub picioarele a milioane de oameni există un supervulcan care a început să dea semne că se "trezeşte". Supervulcanul, numit Campi Flegrei, are o suprafaţă de aproape 13 km şi se află sub golful Napoli, în largul Italiei. O echipă internaţională de geologi a monitorizat craterul vulcanului pentru semne de activitate şi a publicat rezultatele privind creşterea pericolului unei erupţii la 20 decembrie în revista Nature Communications.