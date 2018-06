Cercetători ştiinţifici ai neurologiei mondiale prezintă la Eforie Nord , 29 iunie-5 iulie, cele mai recente descoperiri din acest vast domeniu medical

Două evenimente academice din domeniul cercetării ştiinţifice neurologice, a-VIII-a ediţie a Cursului European de Neuroreabilitare-RoNeuro Brain Days şi cea de-a –XIII-a manifestare a Şcolii Internaţionale de Vară de Neurologie, vor transforma, pentru o săptămână, staţiunea de la malul Mării Negre, Eforie Nord, în Capitala Mondială a Neurologiei. Astfel, în perioada 29 iunie-5 iulie, la Hotel Europa, se vor reuni academicieni, profesori şi cercetători ştiinţifici de top, medici neurologi (primari şi specialişti), precum şi medici rezidenţi din aceeaşi specialitate medicală, pentru a descoperi şi a dezbate împreună, cele mai recente noutăţi din cercetarea ştiinţifică neurologică apărute la nivel mondial.

Intrată , de ani buni, în ierarhia evenimentelor mondiale de specialitate, manifestarea ştiinţifică medicală anuală, de la Eforie Nord atinge , în 2018, noi recorduri , atât din punct de vedere al numărului de participanţi, al lectorilor, cât şi al lucrărilor ştiinţifice ce vor fi prezentate. Peste 300 de participanţi vor asista la dezbateri, fiind aduse în prim plan ultimele descoperiri medicale în tratarea afecţiunilor neurologice în tot ansamblul lor, aceste informaţii de ultimă oră, fiindu-le oferite de către 52 de profesori din întreaga lume, prin prezentarea a 73 de lucrări ştiinţifice şi cazuri practice. Anul acesta, majoritatea sesiunilor inserate în programul ştiinţific vor avea un numitor comun şi anume: Neuroreabilitarea.

O valoare în plus aduse medicinei mondiale

Manifestarea ştiinţifică este organizată de către Fundația Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) împreună cu Societatea de Neurologie din România (SNR) şi Academia de Ştiinţe Medicale din România, precum şi un consorţiu internaţional de universităţi, sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) şi a Federaţiei Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR). Coordonatorii evenimentului sunt prof. dr. Natan Bornstein, Vice President of the World Stroke Organization (WSO), prof. dr. Dafin Mureşanu, Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca , preşedinte al SSNN şi al EFNRS şi prof. dr. Ovidiu Bajenaru, Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, membru corespondent al Academiei Române.

“Nu cred că este întâmplător faptul că această manifestare ştiinţifică realizată în România a atins un nou punct al longevităţii şi , prin interesul crescut, în mod constant, demonstrat atât de către lectorii , cât şi de către participanţi, prin prezenţa lor în număr mare, dar şi prin valoarea lucrărilor ştiinţifice, ne arată faptul că neurologia românească şi cercetarea ştiinţifică din ţara noastră, prin reprezentanţii săi, aduc în fiecare an un plus de valoare medicinei mondiale, poziţionând astfel Româniape un loc înalt în lume, proces început cu mulţi ani în urmă de către marele nostru savant Gheorghe Marinescu” a declarat prof.dr. Dafin Mureşanu, preşedintele SSNN şi al EFNR. Acesta a ţinut să precizeze că “pentru mine această manifestare reprezintă în sine o onoare şi totodată un rod al izbânzii şi recunoştiinţei profesionale de care se bucură astăzi neurologii români şi, în anul centenarului Marii Uniri de la 1918 va trebui să facem cu toţii încă o promisiune de devotament Hipocratic atât pentru strămoşii medicinei româneşti, cât şi viitorilor medici şi pacienţi”

Neurorecuperarea şi neuroplasticitatea, axe principale în cercetarea ştiinţifică

Traumatismele Cranio Cerebrale (TCC) , scleroza multiplă, neuropatiile periferice, bolile Parkinson şi Alzeihmer, Accidentul Vascular Cerebral sau bolile neurologice rare, afecţiuni care afectează milioane de oameni, anual, la nivel mondial , vor creiona expozeul ştiinţific al acestei ample manifestări medicale. Prin lucrările prezentate, profesori din SUA, Rusia, UK, Israel, Germania, Italia, Austria, Suedia, Spania, Franţa, Slovenia, Croaţia, Polonia, Serbia, Republica Moldova şi România, vor atinge cele mai sensibile incursiuni ştiinţifice în prevenţia, diagnosticarea, tratarea, monitorizarea şi neurorecuperarea acestor afecţiuni. .

“În căutarea terapiilor inovative, fie că discutăm despre accidentul vascular cerebral (AVC), bolile parkinson sau alzheimer, traumatismul cranio cerebral sau alte afecţiuni cu impact neurologic, începutul secolului XXI a dezvoltat noi idei ştiinţifice, a căror punere în practică, reprezintă astăzi sfera principală a studiilor clinice şi a dezbaterilor , la cel mai înalt nivel, ale cercetătorilor neurologi. Astfel, neuroplasticitatea şi neurorecuperarea au devenit axe principale de cercetare şi transfer informaţional în neurologia mondială şi, în consecinţă,le vom regăsi în cadrul prezentărilor ştiinţifice de anul acesta” a subliniat prof.dr. Dafin Mureşanu.

Statistică a bolilor neurologice

Potrivit studiilor, Boala Parkinson îşi poate dubla numărul pacienţilor până în 2030, în prezent această afecţiune afectează aproximativ 6,3 milioane de persoane în întreaga lume, dintre care 1,5 milioane de europeni, iar în ţara noastră însumează peste 70.000 de bolnavi.

În ceea ce priveşte Accidentul Vascular Cerebral, aproximativ un milion de cazuri se înregistrează anual în Europa, studiile fiind raportate la o populaţie de 500 de milioane de locuitori. La nivel mondial, AVC constituie o a treia cauză a deceselor înregistrate, după bolile cardiovasculare şi cancer şi, conform ultimei raportări a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au fost înregistrate în întreaga lume peste 15 milioane de cazuri noi de AVC, aproximativ 5 milioane dintre aceşti pacienţi decedează, iar alte 5 milioane rămân cu diverse grade de dizabilitate permanentă. România este plasată, potrivit ultimelor statistici, în primele trei ţări europene în ceea ce priveşte incidenţa crescută a bolilor cerebrovasculare, precum şi mortalitatea de cauză cerebrovasculară. Prevalenta AVC in Romania este de 0,1% pentru grupa de varsta sub 40 ani, 1,8% pentru grupa de varsta 40-55 ani, 4,3% pentru grupa de varsta 55-70 ani şi 13,9% la varsta de peste 70 de ani.

Scleroza multiplă sau “boala cu 1000 de feţe”este o afecţiune cu o etiologie încă neelucidată, fiind determinată de distrugerea mielinei la nivelul sistemului nervos, atât la nivel cerebral, cât și la nivelul măduvei spinării, precum şi degenerarea axonală, fapt ce determină un tablou clinic foarte variat. Este afectată populația tânără, fiind diagosticată, cel mai frecvent, la persoane cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani. La nivel mondial există aproximativ 2,1 milioane de pacienți cu SM, iar în România, numărul acestora este de aproximativ 10.000. Statisticile arată că, la nivelul UE, numărul bolnavilor de SM s-a dublat în ultimii șase ani, ajungând la circa 600.000.

O altă afecţiune neurologică gravă o reprezintă Traumatismul Cranio Cerebral de care suferă anual, aproximativ 10 milioane de oameni. Organizația Mondială a Sănătății preconizează că până în anul 2020, accidentele rutiere, principala cauză a traumatismelor craniocerebrale, vor deveni al treilea mare contributor la povara globală a bolii și dizabilității, după bolile cardiovasculare și depresie. În Europa 1,6 milioane de pacienți sunt internați anual , cu diagnostic de traumatism craniocerebral, iar dintre aceștia 66.000 decedează. În România, numărul cazurilor de traumatisme cranio-cerebrale este în creştere - 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, principala cauză fiind accidentele rutiere, 75% dintre persoanele decedate în accidente rutiere au suferit un traumatism craniocerebral. Anual, în țara noastă, se înregistează peste 60.000 de noi cazuri de TCC.

Despre boala Alzeihmer, statisticile arată că în România există astăzi peste 500.000 de pacienţi care suferă de aşa zisa boală a uitării. Dacă la nivel mondial numărul pacienţilor cu boala Alzheimer este astăzi de aproximativ 25 de milioane, anual înregistrându-se circa 5 milioane de pacienţi, estimările arată că, în 2050, numărul acestora va depăşi 44 de milioane de persoane afectate.

Despre Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN):

Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca şi a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobiologice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.