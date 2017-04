CFR Călători suplimentează trenurile pentru 1 mai; oraşe din ţară vor fi conectate direct cu Litoralul

Karina Knapek/Intact Images

CFR Călători pune în circulaţie trenuri suplimentare în perioada 28 aprilie - 1 mai, mai multe oraşe din ţară fiind conectate cu litoralul prin trenuri directe, se arată într-un comunicat de presă al companiei remis, miercuri.



'În perioada 28 aprilie - 1 mai, vor fi puse în circulaţie trenuri suplimentare, iar faţă de graficul de circulaţie obişnuit capacitatea de transport va creşte cu peste 8.000 de locuri. Capitala şi oraşele din ţară (Baia Mare, Beclean pe Someş, Braşov, Arad, Petroşani, Târgu Jiu, Craiova, Iaşi, Vaslui, Suceava Nord, Timişoara Nord, Drobeta Turnu Severin etc.) vor fi conectate cu litoralul prin trenuri directe, până la/de la Mangalia. În acest an, tinerii şi nu numai, vor putea ajunge pe litoral dis-de dimineaţă, cu Trenul Tineretului (IR 1987/IR 1986). IR 1987 va pleca din Bucureşti Nord la ora 2:55 şi va sosi în Constanţa la ora 6:05, iar în Mangalia la ora 7:53, cu opriri în staţiunile de pe parcurs', se arată în document.



De asemenea, pe ruta Bucureşti - Constanţa, vor circula şi Trenurile Litoral. Durata de circulaţie a acestora este de 2 ore, fără opriri intermediare, iar a celorlalte trenuri din grafic durata este de aproximativ 2 ore şi 30 de minute.



Conform CFR Călători, preţul unui bilet pentru un adult la tren IR, clasa a 2-a, cu loc rezervat, pe ruta Bucureşti-Constanţa costă 59,60 lei, iar un bilet dus-întors are o reducere de 10% şi este 108,10 lei. Studenţii beneficiază de gratuitate, iar elevii de reduceri de 50%. Un bilet la clasa a 2-a pentru un elev este de 29,80 lei.



Luni, de 1 Mai, toate agenţiile de voiaj CFR Călători vor fi închise, cu excepţia agenţiilor Carrefour Colentina şi Titan din Bucureşti şi Iulius Mall din Iaşi. AGERPRES