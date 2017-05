CNA recomandă difuzarea spoturilor privind beneficiile vaccinării antirujeolice a copiilor

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) recomandă radiodifuzorilor să difuzeze în regim de anunţ de interes public spoturile dezvoltate de Ministerul Sănătăţii (MS), Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF care conţin informaţii referitoare la importanţa şi beneficiile vaccinării antirujeolice a copiilor.



"Începând din anul 2016 şi până în prezent România se confruntă cu o importantă epidemie de rujeolă care afectează în principal copii din grupele de vârstă de sub 15 ani, grupa de vârstă cea mai afectată fiind între 1-4 ani şi sub vârsta de 1 an. Din păcate, datorită lipsei de informare a populaţiei privind beneficiile vaccinării antirujeolice, până în acest moment au fost înregistrate un număr de peste 5.700 de cazuri, dintre care 26 de copii şi tineri au decedat", se arată într-un document trimis către CNA de Ministerul Sănătăţii.



Potrivit sursei citate, în vederea informării populaţiei, experţii MS împreună cu cei ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF au dezvoltat un mesaj de interes public cu titlul: "Vaccinează-ţi copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o şansă la o viaţă sănătoasă!".



"Facem apel, prin prezenta, la sprijinul instituţiei dumneavoastră în avizarea acestui mesaj, în vederea difuzării acestuia pe canalele mass-media", mai relevă documentul MS, citat de Agerpres.