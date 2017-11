Concert caritabil 'paper magik' pentru dotarea Secţiei de neurologie a Spitalului 'Marie Curie'

Trupa 'paper magik', care va reprezenta România, în 2018, la Campionatul Mondial Global Battle of the bands (GBOB), va susţine sâmbătă un concert caritabil, banii strânşi urmând a fi folosiţi pentru dotarea Secţiei de neurologie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie".



Intrarea la concertul care va avea loc începând cu ora 20,00, în Club El Dictator, se face pe baza unei donaţii minime de 20 de lei, informează un comunicat al Clubului Rotaract Bucureşti, cu sprijinul căruia este organizat concertul.



"Problemele sistemului de sănătate din România sunt un subiect pe cât de discutat, pe atât de stringent. Cu toate acestea, există tot mai multe iniţiative menite să rezolve puţin câte puţin aceste deficienţe. Concertul caritabil pe care îl susţine 'paper magik' este doar un singur exemplu în acest sens. De aceea, banii care se strâng în urma evenimentului vor fi folosiţi pentru a dota Secţia de Neurologie a Spitalului Clinic 'Marie Curie' cu instrumentar medical şi chirurgical, precum şi cu seturi de consumabile, esenţiale pentru copiii internaţi", precizează comunicatul.



Trupa 'paper magik' a câştigat trofeul GBOB România cu piesele "Fortress" şi "Victory is mine".



''Stilul lor, origami rock, le permite să abordeze stiluri şi nuanţe diferite în fiecare piesă, ceea ce înseamnă că îşi pot exprima emoţia în forma ei pură. Astfel, 'paper magik' pune în valoare tot ce are muzica de oferit, similar cu ceea ce face hârtia în arta japoneză origami'', se mai arată în comunicat. AGERPRES