Copiii cu diabet insulino-dependent din România vor fi monitorizaţi permanent printr-o soluție de telemedicină

Copiii cu diabet insulino-dependent din România vor putea fi monitorizaţi permanent cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră, printr-o soluţie de telemedicină care permite renunţarea la testele zilnice prin înţepătură, necesare pentru determinarea glicemiei, informează un comunicat al Asociaţiei Sprijin pentru Diabet transmis, miercuri, AGERPRES.



"Este primul proiect de acest fel din ţară şi din străinătate. Sistemul de telemedicină oferă posibilitatea unei îngrijiri personalizate, în timp real, fiind un suport vital în îngrijirea unui copil insulino-dependent. Iar acest suport este asigurat de la distanţă, indiferent de locul unde se află copilul său medicul. Nicio spitalizare având diabetul drept cauză primară, nicio comă diabetică, copii integraţi şcolar şi social în siguranţă, familii cu o calitate mai bună a vieţii, o comunitate frumoasă a familiilor copiilor cu diabet insulino-dependent în care fiecare membru se simte protejat şi părinţi reintegraţi ocupaţional - acestea sunt rezultatele proiectului nostru", a declarat Doctor Mihaela Vlaiculescu, preşedintele Asociaţiei Sprijin pentru Diabet, citată în comunicat.



În prezent, 25 de copii din 20 de judeţe beneficiază de acest tip de monitorizare modernă, ca rezultat al proiectului Telemedicina pentru copilul insulino-dependent, o iniţiativă a Asociaţiei Sprijin pentru Diabet în cadrul programului Connecting for Good.



Prin sistemul de telemedicină, medicul vizualizează permanent glicemia copiilor, afişată pe dispozitive mobile. Sistemul avertizează sonor părinţii şi personalul medical în caz de urgente glicemice, aceştia putând interveni prompt pentru ajustarea tratamentului cu insulină, fără a împiedica activităţile copilului, fie că acesta se joacă, este la grădiniţă, la şcoală sau doarme. În plus, datorită faptului că dispozitivele pot fi urmărite şi manevrate de la distanţă, părinţii nu mai sunt nevoiţi să stea permanent lângă copilul lor, se arată în comunicat.



Asociaţia Sprijin pentru Diabet este o organizaţie neguvernamentală ce are ca scop principal facilitarea accesului pacienţilor cu diabet zaharat insulino-dependent la servicii medicale de calitate, oferind prin echipa de medici voluntari suport medical, educaţional, emoţional dar şi accesul la tehnologie de ultimă oră care poate îmbunătăţi viaţa copilului şi a tânărului dependent de insulină. Asociaţia este un deschizător de drumuri în folosirea în practica medicală diabetologică din ţară a senzorilor de glicemie şi integrarea datelor colectate pe această cale în programele de terapie cu insulină.