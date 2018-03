Dragnea: Mi-a fost drag că am fost cu Irina la congres

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, s-a arătat încântat de prezenţa iubitei sale la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc sâmbătă, la Sala Palatului.

El a declarat luni seară, într-o emisiune de televiziune, că i-a fost "drag" să fie însoţit de Irina la reuniunea social-democraţilor, menţionând că, deocamdată, nu a cerut-o în căsătorie.

"Mi-a fost drag că am fost cu Irina la congres. Chiar mi-a fost drag. (...) Pur şi simplu am decis să fie lângă mine la congres. Am văzut că sunt discuţii şi despre năşie. Imaginaţia e slobodă. Nu am cerut-o încă. S-a vorbit despre acel inel. Este un inel... Nu sunt zgârcit. Nu e un inel scump. E un inel pe care i l-am cumpărat pe 1 martie, dar nu e un inel de logodnă şi atât", a afirmat Dragnea.

AGERPRES