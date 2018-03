Fertilizare, cu bani de la Primăria Capitalei

Cuplurile infertile care doresc să urmeze proceduri de fertilizare in vitro, pentru a avea copii, vor primi din parte a Primăriei Capitalei 13.800 de lei. Primarul general, Gabriela Firea, a explicat că de tratament pot beneficia doamnele până la 45 de ani cu condiţa să aibă rezidenţă de şase luni de zile în Bucureşti. Ea a mai spus că "nu există o condiţionalitate în sensul ca doamna şi domnul respectiv să fie căsătoriţi, pentru că aici am intra într-o zonă de discriminare şi am depăşi cu mult cadrul nostru administrativ". Cei 3.000 de euro se vor acorad în tranşe. Firea a promis că după Sărbătorile Pascale va fi gata şi regulamentul de aplicare şi va fi lansată şi o campanie de informare, astfel încât să nu existe nelămuriri

Vom stabili exact dacă în trei tranşe, iar dacă distanţa dintre puncţie şi embriotransfer este doar două-trei zile, atunci decontarea va putea fi anterioară acestei proceduri.