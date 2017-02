Firea, despre Spitalul Colentina: Rezolvarea problemelor în activitatea curentă este de competenţa echipei manageriale şi a ASSMB

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, în contextul informaţiilor apărute în spaţiul public referitor la situaţia de la Spitalul Colentina, că în atribuţiile sale intră doar numirea managerului spitalului şi desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului de Administraţie, rezolvarea oricăror probleme în activitatea curentă fiind de competenţa echipei manageriale a spitalului şi a conducerii Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).



"Sunt convinsă că dna dr. Silvi Ifrim, pe care am numit-o manager interimar la Spitalul Colentina nu ca urmare a unei prietenii politice, inexistentă de altfel, ci în urma recomandărilor mai multor medici din cadrul spitalului, va găsi soluţiile necesare şi mai ales legale pentru dezamorsarea acestui conflict, iar adevărul va ieşi la lumină, astfel încât opinia publică să poată avea imaginea completă a situaţiei de acolo. Activitatea din orice spital al municipalităţii, deci şi a Spitalului Colentina, trebuie să fie bazată exclusiv pe grija pentru pacient şi pentru asigurarea unui act medical la cele mai înalte standarde, şi în niciun caz pe interese de grup, oricare ar fi acestea. În acest context, asigurarea celor mai bune condiţii pentru întreg personalul medical este şi va fi o prioritate pentru echipa managerială", a precizat edilul, conform unui comunicat transmis de biroul de presă al Primăriei.



Potrivit aceleiaşi surse, Municipalitatea are în subordine, prin intermediul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un număr de 19 spitale pe care le administrează. Potrivit legii, Primăria asigură dotarea cu aparatură de specialitate şi consumabile, infrastructura, reparaţiile curente, investiţiile necesare, precum şi managementul, în timp ce actul medical în sine este supervizat de Ministerul Sănătăţii, iar plata personalului se face din banii obţinuţi, în baza contractelor, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.



"În legătură cu discuţiile apărute în spaţiul public despre o situaţie conflictuală existentă la Spitalul Colentina, Primarul General al Capitalei precizează că în atribuţiile sale intră doar numirea managerului spitalului şi desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului de Administraţie, rezolvarea oricăror probleme în activitatea curentă fiind de competenţa echipei manageriale a spitalului şi a conducerii Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti", reiese din comunicat.



Precizările au fost făcute în contextul în care, sâmbătă, în mediul online a apărut un mesaj semnat de Ionuţ Gobej, medic specialist neurochirurg la Spitalul Clinic Colentina, care atrăgea atenţia asupra faptului că din luna ianuarie, secţia de terapie intensivă nu mai poate asigura asistenţa necesară după ora 15.00.



''Începând din ianuarie 2017, personalul ATI a fost redus numeric de către noul manager, iar orele suplimentare nu au mai fost plătite (personalul era deja subnormat, ceea ce constituia o situaţie extraordinară, care legal ar fi permis acordarea acestor plăţi, deşi există o ordonanţă care spune că personalul corect normat nu are dreptul la plata orelor suplimentare). A făcut asta în condiţiile în care resursa umană este total insuficientă în spitalele publice şi toţi medicii noştri fac un efort extraordinar pentru a convinge oameni să se alăture echipelor din care facem parte. Aceste acţiuni ale doamnei manager au dus la imposibilitatea realizării de intervenţii neurochirurgicale după ora 15.00", a precizat medicul, conform unui mesaj postat pe Facebook.



El a menţionat că secţiei de neurochirurgie i s-au adresat doi pacienţi cu patologie tumorală benignă, însă "cu o situaţie clinică deosebit de gravă, cu un prognostic vital ce ar putea fi mai mic de o lună în lipsa operaţiilor, dar care, dacă operaţiile s-ar face cu succes, ar avea o speranţă de viaţă egală cu a populaţiei generale". Cei doi pacienţi au fost programaţi pentru intervenţii in a doua parte a lunii februarie,dar timpul operator mediu pentru fiecare pacient este de aproximativ 12 ore, astfel neputându-se efectua intervenţiile pâna la ora 15.



Managerul Spitalului Colentina, Silvi Ifrim, a declarat luni pentru AGERPRES că activitatea chirurgicală în această unitate medicală nu este afectată.



'Activitatea chirurgicală nu înţeleg de ce să fie afectată. Este o temă falsă. Nu a pus nimeni problema să fie afectată activitatea chirurgicală. De ani de zile toate secţiile chirurgicale din spital lucrează peste orele de program, iar ore suplimentare nu au luat decât cei din ATI, blocurile operatorii, neurochirurgie. Ceilalţi din ortopedie şi din chirurgie nu au luat. Aşa cum s-a lucrat până acum aşa se va lucra şi pe viitor. Activitatea se desfăşoară exact cum s-a desfăşurat şi până în prezent. Diferenţa este că eu nu pot să aprob orele suplimentare la secţie de ATI şi blocul operator neurochirurgie. Ore suplimentare eu nu voi acorda până când cadrul legislativ nu permite această situaţie. (...) Stau cam toţi medicii peste program. Aproape că nu există sector de activitate unde să se plece când s-a terminat programul pentru că avem de-a face cu pacienţi şi nu poţi să îi laşi nevăzuţi", a afirmat Silvi Ifrim.