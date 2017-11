Firea: Modificările fiscale nu vor aduce lucruri bune

Modificările fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru că vor fi bani "mai puţini" la buget pentru investiţii, sunt foarte multe proiecte în derulare şi acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, după şedinţa Asociaţiei Municipiilor din România (AMR).



"Pentru toate primăriile de municipiu şi nu doar pentru PMB, acest pachet de modificări fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotrivă, pentru că vor fi bani mai puţini la buget. Pentru investiţii avem foarte multe proiecte în derulare, pe care dorim să le finalizăm. De asemenea, avem proiecte noi, care sunt acum în faza realizări studiilor de fezabilitate. Ar fi o lovitură foarte mare pentru toate comunităţile, de aceea am solicitat - şi mă bucur că am primit un răspuns pozitiv şi din partea prim-ministrului - o îmbunătăţire a acestui proiect sau, în cazul în care acesta va rămâne în varianta actuală, stabilirea unui sistem de compensări", a afirmat Firea.



Primarul general a dat un exemplu în acest sens. "În Bucureşti, situaţia este şi mai dificilă pentru că, aşa cum ştiţi, Capitala contribuie la PIB-ul naţional cu 15 procente. În schimb, primeşte prin realocare doar 0,7%. E adevărat, suntem conştienţi că trebuie să existe o solidaritate şi o distribuţie astfel încât şi oraşele mai mici să beneficieze de sume destul de importante de la bugetul naţional, prin Ministerul de Finanţe, dar parcă este o diferenţă mult prea mare", a declarat Firea.



Ea a adăugat că o bucură declaraţia premierului Mihai Tudose, care a spus că doreşte să îmbunătăţească acest proiect.



"Ne-a invitat mâine la o întâlnire la Palatul Victoria. Am făcut şi noi calcule, au făcut şi celelalte municipii şi cifrele sunt cam în acea zonă şi va fi un deficit mare de buget. Acest argument al excedentului bugetar că erau bani destul de mulţi care nu se mai foloseau la finalul anului de către primării - există cauze importante şi ele nu se referă la slabul management administrativ", a susţinut Firea.



Primarul general a explicat că sunt primării care nu au putut să folosească acele fonduri.



"Spre exemplu, din cauza Legii achiziţiilor, care creează foarte multe blocaje, creează suspendări luni, ani de zile şi practic de aceea bugetele nu pot să fie folosite. De asemenea, în cazul absorbţiei de fonduri europene, există o situaţie nepotrivită, sunt foarte multe comunităţi cărora li s-au tăiat din aceste bugete tot din cauza unor fapte pe care eu le-aş numi, mai degrabă, birocratice. Deci, ca să poţi să foloseşti aceşti bani de la buget, trebuie să ai şi o legislaţie adecvată", a spus Gabriela Firea. AGERPRES