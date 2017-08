Goșa(Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti): Am refăcut stocul de sânge, bucureștenii să doneze în continuare pentru a evita o nouă criză

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Doina Goşa, a declarat miercuri pentru AGERPRES că, urmare a campaniei de săptămâna trecută, stocul de sânge a fost refăcut, dar a făcut apel la locuitorii Capitalei să doneze în continuare pentru a nu se ajunge din nou la o criză.



Din cauza caniculei, numărul donatorilor a fost mai mic, stocurile de sânge au scăzut şi au putut fi asigurate doar urgenţele, motiv pentru care săptămâna trecută Primăria Capitalei a pornit campania "O picătură de sânge poate salva o viaţă !".



"În urma campaniei de săptămâna trecută, când am transmis populaţiei mesajul că stocurile de sânge au scăzut, oamenii au răspuns în număr mare aş putea să spun, şi le mulţumim pentru asta. Au venit şi pe 14 august, am recoltat 190 de pungi de sânge, ceea ce pentru o zi de minivacanţă este foarte bine şi astăzi am avut un număr mare de donatori. Însă, mesajul meu este că avem nevoie ca oamenii să vină în fiecare zi să doneze pentru că pacienţii au nevoie de sânge în fiecare zi. Putem acoperi solicitările, nu am avut probleme pe perioada minivacanţei, am asigurat spitalele cu sânge. Bine, şi majoritatea medicilor au fost în vacanţă şi şi-au amânat operaţiile. (...) Ar trebui să recoltăm 350-400 de pungi de sânge pe zi, dar în zilele bune recoltăm 250. Săptămâna trecută, urmare a campaniei, am recoltat chiar şi 300 de pungi de sânge pe zi, ceea ce a fost bine. (...) Am reuşit să refacem stocul de sânge, dar donatorii sunt aşteptaţi în continuare, pentru a nu se ajunge iar la o criză", a declarat Goşa.



Donatorii de sânge ar putea primi în plus faţă de stimulentele actuale tichete de masă de 150 de lei, a anunţat săptămâna trecută primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.



"În acest moment, un donator de sânge primeşte din partea Guvernului tichete de masă în valoare de 63 de lei, o zi liberă şi transport gratuit. Primăria Generală a Capitalei vine să suplimenteze acest - să spunem - pachet de stimulent pentru donatori, iar în prima şedinţă de Consiliu General, ca primar, voi propune iniţiativa ca toţi cei care donează să primească un plus de 150 de lei, tot exprimat în tichete de masă, de asemenea, posibilitatea de a participa pe baza cardului de donator la toate evenimentele educative şi culturale ale Capitalei sau acolo unde Primăria este partener", a declarat, miercurea trecută, Firea la sediul Primăriei Capitalei, după ce a dat startul campaniei "O picătură de sânge poate salva o viaţă!".



Şi Patriarhia Română a făcut un apel, săptămâna trecută, către clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române (BOR) pentru donare de sânge, răspunzând la semnalul mai multor unităţi medicale şi centre de transfuzie din ţară privind scăderea numărului de donatori în această perioadă.