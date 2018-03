Gripa a luat 100 vieţi

În ciuda încălzirii vremii din ultima săptămână, gripa contină să facă victime în ţara noastră. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), numărul românilor care şi-au pierdut viaţa din cauza virusul gripal, în acest sezon gripal, a ajuns, ieri, la 100, în timp ce numărul total de cazuri de gripă confirmate se ridică la peste 1.100.

Datele publicate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) arată că ultima persoana care a murit din aceasta cauză este o femeie de 78 de ani din judeţul Alba. Femeia mai avea şi alte probleme de sănătate şi nu era vaccinată antigripal.

Bilanţul este îngrijorător, având în vedere că, în aceeaşi perioadă a anului trecut numărul deceselor provocate de virusul gripal era de patru ori mai mic, mai exact 26. De altfel, şi numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute, gripă clinică şi pneumonii este de peste 141.000, cu 67% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămână a sezonului precedent (circa 84.000).

Deşi Unităţile de Primiri Urgenţe ale spitalelor sunt blocate, efectiv, de sutele de pacienţi care se prezintă cu simptome de gripă, în fiecare zi, autorităţile nu declară epidemie de gripă. Specialiştii spun că, în acest moment, nu sunt întrunite criteriile pe care le-a stabilit Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru declararea unei epidemii. Unul dintre acestea este înregistrarea a 1.500 de cazuri la fiecare 100 de mii de locuitori, marjă care nu a fost încă atinsă în România.

Persoanele cele mai expuse virusurilor gripale sunt cele cu boli cronice şi sistemul imunitar slăbit. Complicaţiile gripei pot include pneumonie, infecţii ale urechii sau ale sinusurilor, AVC, infarct sau agravarea bolilor cronice existente (insuficienţa cardiacă, astm, diabet).

In timp ce multi oameni se intreaba de ce autoritatile nu declara epidemie de gripa, specialistii raspund ca in Romania nu sunt intrunite, in acest moment, criteriile pentru, stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii:

De asemenea, masurile de preventie nu difera foarte mult in cazul in care ar fi declarata o epidemie, explica specialistii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

