Hader, despre anunţul Ministrului Muncii referitor la majorările salariale pentru bugetari: Este o declaraţie surprinzătoare

Declaraţia ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, potrivit căreia toate salariile bugetarilor vor creşte cu 25% de la 1 ianuarie 2018, este surprinzătoare, mai ales că nu s-a discutat vreodată niciun aspect legat de o posibilă reducere a cuantumului preconizat de programul de guvernare al PSD şi ALDE, în ceea ce priveşte Educaţia, dar şi celelalte sectoare bugetare, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor "Alma Mater", Anton Hader.



La începutul lunii aprilie, ministrul Muncii anunţa majorări salariale de 50% pentru Educaţie şi Sănătate începând din ianuarie 2018.



Potrivit lui Hader, sindicatele din Educaţie au atras atenţia asupra anvelopei salariale.



"Este o declaraţie surprinzătoare, mai ales că până în ziua de astăzi noi nu am discutat vreodată vreun aspect legat de o posibilă reducere a cuantumului preconizat de programul de guvernare al PSD şi ALDE, în ceea ce priveşte Educaţia, dar şi celelalte sectoare bugetare. Nu mă aşteptam, pentru că noi întotdeauna am atras atenţia asupra anvelopei salariale, dacă permite creşterea salarială preconizată, dar ni s-a spus până acum că 'totul este sub control'. Înţeleg că a dat vina pe amendamentele care s-au făcut în Camera Deputaţilor, în Senat şi că în felul acesta va trebui ca o parte din promisiuni să fie reduse simţitor", a spus liderul sindical.



Întrebat despre ce vor face sindicatele din Educaţie de acum încolo, Hader a răspuns că aşteaptă explicaţiile ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.



"În momentul de faţă, trebuie să primim aceste veşti la faţa locului, să vedem ce explicaţii găseşte doamna ministru şi, evident, noi, cei din sindicate, ne vom apleca asupra acestor lucruri care cu siguranţă vor crea mare deranj în lumea sindicală, dar nu numai, ci în toată lumea bugetară, şi vom avea săptămâna aceasta toate federaţiile din Educaţie, consiliul naţional de conducere. Eu am vineri şi sâmbăta, celelalte din învăţământul preuniversitar au la finalul săptămânii acesteia, iar mâine liderii din Educaţie ne vom întâlni la 9:30 pentru a discuta lucrurile care se preconizează a fi anunţate. Oricum, e tare surprinzător pentru noi că s-a ajuns în această situaţie, nu ne-am aşteptat", e precizat liderul sindical.



Totodată, Anton Hader a adăugat că alegerile au fost câştigate pe baza promisiunilor din programul de guvernare şi oamenii aşteaptă ca aleşii să se ţină de promisiuni.



"Este o problemă demnă de a fi luată în seamă. Atâta vreme cât salariile rămân acelea care sunt acolo, dar creşterile nu vor mai fi atât de consistente pentru noi, cu siguranţă că am putea ajunge şi la o înţelegere a lucrurilor, pentru că este destul de greu să te gândeşti că ar fi putut fi posibilă o creştere cu aproape 100% a salariilor medicilor şi cu 50% a profesorilor, dar ei au scris în programul de guvernare, nu noi. Ei au câştigat votul pe baza acestor promisiuni şi noi, acum, trebuie să ne aşteptăm la aşa ceva. De aceea v-am spus că noi, cei din Alma Mater, dar nu numai noi, urmărim programul de guvernare şi cerem respectarea lui. Să vedem ce se va întâmpla astăzi", a subliniat acesta.



Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că toate salariile bugetarilor vor creşte cu 25% de la 1 ianuarie 2018, aceasta fiind ultima variantă a proiectului Legii salarizării unitare asupra căruia s-a căzut de acord, marţi, cu Ministerul Finanţelor.



"Am avut patru variante pe care le-am discutat de dimineaţă (marţi - n. r.). Este vorba de varianta finală acum, asupra căreia am convenit cu secretarii de stat iniţial de la MFP, şi acum telefonic chiar şi cu domnul ministru de Finanţe, în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toţi bugetarii cu 25% creşteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie (2018 - n. r.), o majorare de încă 20% pentru Educaţie, care, cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creştere de 50%, deci exact cum am promis, şi de asemenea, cu grila până în 2022. Pentru medici şi asistente tot de la 1 martie. Practic, aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în Comisie (pentru muncă - n. r.)", a afirmat ministrul Muncii, la Parlament.



Lia Olguţa Vasilescu a adăugat că anvelopa salarială pentru 2018 va fi de 75 de miliarde de lei, faţă de 68 de miliarde cât este prevăzut pentru anul în curs.



"Noi am avut o înţelegere cu MFP încă de la început. Acum avem o anvelopă de 68 de miliarde, care a fost crescută anul acesta şi chiar şi luna trecută au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri, de la Gărzile de Mediu, în fine toate autorităţile de mediu. La fel, soldele soldaţilor s-au dublat pornind acum de la salariul minim pe economie, adică toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja pe anvelopa de anul acesta pe care noi o aveam prognozată. La acestea s-au adăugat cele 80 de amendamente de la Senat şi aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputaţilor. (...) S-au mai făcut majorări salariale, au mai fost creşteri de sporuri, coeficienţi crescuţi la anumite categorii de bugetari şi normal că a trebuit să regândim tot ceea ce înseamnă anvelopa ca să ne încadrăm în 75 de miliarde cât ne-au dat Finanţele că este posibil pentru anul viitor", a explicat ministrul Muncii.



Marţi după-amiază, deputaţii din Comisia pentru muncă urmează să dea un raport asupra legii salarizării personalului bugetar.



Potrivit ministrului Muncii, proiectul de lege va trebui adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, care este şi for decizional în acest caz. AGERPRES