Incredibil! Un bărbat infirm și cu probleme psihice a murit la penitenciarul Rahova, el primind pastile de somn în loc de tratament pentru cancer

Un tânăr de 33 de ani, infirm și cu probleme psihice, a murit în penitenciarul Rahova, după ce nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea.

Povestea lui Cezar Dutcă, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusă de avocatul Alexandru Enache.

La data de 16.11.2017, Dutcă este extrădat din Marea Britanie în România pentru executarea unei pedepse de 2 ani și 11 luni, dictată în aprilie 2016 pentru furt dintr-un magazin (3 acte materiale).

Bărbatul de 33 de ani era în evidența Spitalului de psihiatrie Botoșani din aprilie 2013 cu diagnosticul schizofrenie paranoidă și tulburare de personalitate. În plus, el era infirm, având un picior amputat.

"La data de 11.12.2017, fiind în vizită la grefă, am luat legatura cu ofițerul de serviciu și cu Directorul inchisorii - dl. Strajeru - căruia i-am comunicat starea precara de sanatate a acestui deținut, in sensul in care sufera de afectiuni psihice, are un picior amputat si sufera de cancer la plamani în metastază pentru care nu i se administreaza niciun fel de tratament medical, ci doar pastile de somn deși art 152 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal din 10.03.2016, prevede obligativitatea institutiilor penitenciare de a lua toate masurile privind siguranta medicala a detinutilor. În acest sens, am solicitat ca măsură urgentă internarea deținutului Datcu Cezar în spitalul penitenciar Rahova și acordarea de urgență a tratamentelor medicale specifice conform fișelor medicale de la dosarul de penitenciar

La 14.12.201, respectiv 15.12.2017 am fost in audienta atât la Dl Strajeru, cât si la Dl Cotofana de la ANP, solicitindu-le de urgență tratament medical adecvat", a povestit avocatul.

Alexandru Enache a menționat însă că oficialii respectivi au cerut ca actele medicale să fie traduse din Anglia, pentru că altfel nu pot lua măsuri urgente.

"Le-am solicitat in trei rânduri conform e-mailurilor trimise fotocopie după dosarul de penitenciar pentru a putea traduce în mod urgent actele. Nici până la aceasta data nu le-am primit. Până la 27.12.2017 când am solicitat telefonic domnului Strajeru sa fie transferat la spital, nu s-a luat nici o masură. Abia în data de 28.12.2017 a fost transferat la spital, din cauza convulsiilor pe care le avea și conform declaratiilor surorii sale, care l-a vizitat pe 29.12.2017, avea mască de oxigen. La data de 2.01.2018, familia a fost anunțată de decesul acestuia", a mai spus avocatul.

Avocatul condamnă indiferența și lipsa de reacție a cadrelor medicale, dar și lipsa de empatie din închisorile din România, punând pe seama acestei indiferențe moartea lui Ceza Dutcă.

"Într-o lume presupus a fi civilizată unde conform Constituției și Legea privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat, mă vad învins de niște sistemele bolnave cărora nu le pasă de viața individului, fie el și in detentie.

Lipsa de empatie umană, grosolania tratamentului existent in penitenciar dar mai ales insuficienta reacție a cadrelor medicale - fără respectarea jurământului depus, conduc in acest moment la astfel de cazuri când moartea pune stăpânire fără ca timpul său să fi venit", a mai spus avocatul deținutului.Observator.tv