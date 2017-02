ÎPS Ioan Robu: Minciuna, corupția, neglijența şi indiferența pot fi criminale

Christian Silva/Intact Images

Urmăresc cu îngrijorare evenimentele din ultimele zile din țara noastră. În spațiul public au reapărut frecvent cuvintele „minciună”, „corupție”, șmecherie”, iar gândul m-a dus imediat la ce am spus după tragedia de la Colectiv: „Noi înghițim foarte ușor neglijențele, corupția, minciuna, șmecheria, și toate acestea ni se par că sunt nimicuri... . N-am făcut mare lucru până acum ca să schimbăm ceva - nu numai noi, Biserica, dar toată lumea: și voi, și noi, toți -, că nu am protestat atunci când am întâlnit și minciuna și corupția și neglijența, indiferența. Căci acestea, la un moment dat, pot fi criminale”.

În aceste zile de tensiune, Acțiunea Catolică din România a lansat o invitație la rugăciune pentru țară, inițiativă pe care am aprobat-o și pe care o susțin. Vă îndemn, așadar, să vă rugați pentru poporul nostru și pentru binele societății românești.



Cu tot respectul, îi rog pe cei care protestează pe străzi să o facă în mod paşnic; iar pe cei din partidele politice şi din instituţiile Statului îi rog să se gândească numai la binele poporului nostru şi la viitorul ţării, aducându-şi aminte totodată de cuvântul Mântuitorului: „Fericiți făcătorii de pace!” (Mt 5,9).



Dumnezeu să binecuvânteze România şi poporul român!