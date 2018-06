Legea ține cu ursul, țăranii se apără cu vuvuzele

În mai multe comune din Argeș, urșii coboară în gospodării fără teamă de oameni sau de câini. La Corbeni, sătenii s-au „înarmat” cu vuvuzele și petarde, la Arefu a reapărut paza sătească, grupurile patrulând toată noaptea. La fel și la Sălătrucu, în timp ce în comuna Cepari, oamenii nu se mai duc în pădure. Autoritățile județene arată cu degetul spre cele central, iar Ministerul Mediului a fost categoric: animalele pot fi împușcate doar în condiții speciale. Cum se apără oamenii din Argeș ca în urmă cu 100 de ani ne-au povestit localnicii comunelor enumerate.

Am început să auzim poveștile despre urși din comuna Corbeni, o localitate aflată pe drumul care duce către Barajul Vidraru și unde oamenii nu mai văsuseră de zeci de ani animale sălbatice năvălind în gospodării. Asta până în primăvară, când în zonă a apărut o familie de urși. Ursoaica și cei doi pui au intrat în curți și au distrus tot ce au găsit. La unul dintre săteni s-au oprit de multe ori chiar pe pripsa casei, iar omul a sunat primarul să îl salveze. Virgil Mateescu, edilul din Corbeni, este vânător, dar nu poate scoate pușca pentru urși așa că a intervenit cum a putut. “Ne-am dus mai mulți săteni cu trei mașini, cu un tractor și am pus farurile pe urși ca să îi speriem cu lumina și zgomotul, dar nu s-au dat duși. Am țipat, am bătut din palme, am fluierat. Au plecat, dar greu. Acum toți localnicii au vuvuzele și petarde în cazul în care se trezesc cu urșii în grădini”, a povestit edilul.

Baloo din Arefu, devorator de miere

O altă comună, o poveste asemănătoare. Arefu este localitatea vecină Corbeniului, iar aici urșii au atacat chiar și oameni. Pentru că nu știu alte metode, oamenii s-au organizat precum o făceau bunicii lor. „Avem pază sătească. Sunt grupuri de localnici ce patrulează noaptea. Încep de pe la opt, nouă seara și se opresc dimineața. Este intervalul în care au apărut animalele și au tot fost până acum o săptămână. Prăpăd au făcut: câini, porci”, spune primarul comunei Arefu, Gheorghe Stoican. Și totuși în Arefu există și un urs clasic, adică unul atras doar de miere. Fratele român al celebrului Baloo din Cartea Junglei a venit de trei ori în gospodăria lui Mircea Geantă, un apicultor cunoscut. A mers direct la stupi apoi a făcut un obicei până când a terminat rezerva de miere. Apoi a dispărut. Paza sătească funcționează și în comuna Sălătrucu, spune primarul localității unde urșii au ucis mai multe animale din gospdării. Un urs vegetarian pare să se fi adăpostit însă în Cepari. Aici i-a lăsat pe oameni fără recolta de prune din toamnă, iar acum și-a făcut din nou apariția. „Am o grădină la marginea pădurii și acolo a venit. S-a urcat în pruni și a mâncat toate fructele așa că nu am rămas cu nimic. Pe oameni nu i-a atacat, dar ne lasă fără recolte. Oricum, preventiv la noi localnicii nu mai merg în pădure”, ne-a povestit un angajat al Primăriei Cepari.

Hrăneau animalele cu napolitane

Toți oamenii cu care am stat de vorbă spun că soluția nu este relocarea pentru că așa doar se mută problema dintr-un loc în altul, ci hrănirea animalelor. Primarul comunei Corbeni ne-a povestit că nu a avut probleme cu animalele cât le-a dat să mănânce, dar pe banii lui. Un prieten cu un depozit de dulciuri îi aducea toată marfa expirată, iar sătenii o duceau în păduri pentru animale. De câteva ori au stat departe și au văzut cum veneau familiile de urși și mâncau napolitane. Acum, însă, nu mai au posibilitatea să o facă, iar de la autoritățile locale sunt trimiși către cele centrale. În România nu există un ordin de ministru care să permită împușcarea urșilor, ci doar unul prin care se poate interveni cu puști, dar fără ca animalele să fie ucise. Doar adormite pentru a fi relocate.

Sătenii nu se mai pot baza pe câini pentru că au fost mâncați. Nu ne-a venit să credem că urșii au atacat chiar și câinii

Virgil Mateescu, primarul din Corbeni

La Cepari, un urs vegetarian a mâncat toate prunele. „Nu am rămas cu nimic. Pe oameni nu i-a atacat, dar ne lasă fără recolte”, povește un localnic.