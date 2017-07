Marș festiv cu 45 de salvări în Capitală de Ziua Ambulanței

Un marș cu 45 de salvări a avut loc, astăzi, în Capitală, cu prilejul aniversării a 111 ani de existență a Serviciului de Ambulanță din România, ocazie cu care oficialii au transmis că se vor cumpăra 2.000 de autospeciale de intervenție în patru ani.

Marșul a fost pe traseul: bd. Basarabia — șos. Mihai Bravu — șos. Ștefan cel Mare — bd. Iancu de Hunedoara — Piața Victoriei — Calea Victoriei — Piața Revoluției — Piața Națiunile Unite — bd. Națiunile Unite — Piața Constituției — bd. Unirii — Piața Alba Iulia — bd. Decebal — Piața Hurmuzachi — bd. Basarabia — intrare Stadion Național Arena.

După încheierea marșului festiv, cele 45 de ambulanțe s-au deplasat în mai multe zone ale Capitalei pentru a sta la dispoziția cetățenilor timp de o oră.

Înainte de marș, în zona Național Arena a avut loc o festivitate în cadrul căreia s-a făcut simularea unei intervenții a ambulanțelor în cazul unei persoane cu stop cardiorespirator. La festivitate au participat, printre alții, vicepremierul Sevil Shhaideh și ministrul Sănătății, Florian Bodog, care i-a felicitat pe medicii de la Ambulanță pentru activitatea lor.

Cristian-Vasile Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătății (MS), a spus că anul trecut mai mult de 5 milioane de apeluri înregistrate la 112 au fost direcționate către serviciile de ambulanță.

"În funcție de durata procedurilor de încheiere a contractului cadru, ne așteptăm ca anul viitor să fie achiziționate ambulanțe și numărul lor poate să varieze între 300 și 700 de ambulante într-un an, în funcție de capacitatea de producție a producătorilor care câștigă licitația", a declarat Grasu, precizând că vineri se semnează protocolul privind 'repornirea' licitației de ambulanțe.

El a menționat că se vor cumpăra peste 2.000 de ambulanțe în patru ani. "Se vor cumpăra peste 2.000 de ambulanțe de tip B, câteva sute de ambulanțe de tip C, ambulanțe de tip A1 și A2, acestea din urmă fiind folosite doar în cadrul Serviciilor Județene de Ambulanță. Ambulanțele de tip C și B2 pot fi folosite atât de către serviciile de ambulanță, cât și de IGSU", a spus Cristian Grasu.

Potrivit acestuia, în România sunt în activitate în total aproape 2.600 de ambulanțe iar mai mult de 80% dintre acestea au peste 5 ani.

În ceea ce privește personalul, Cristian Grasu a spus că la MS se lucrează la un memoriu care să fie depus în Guvern pentru a fi aprobat în vederea deschiderii de noi posturi pentru serviciile de urgență — ambulanțe și nu numai.

Managerul Serviciului de Ambulanță București Ilfov (SABIF), Alis Grasu, a spus că numărul de intervenții efectuate în 2016 de serviciile de ambulanță din țara noastră este de 2.836.638."În intervalul iunie 2016 — iunie 2017, cel mai mare serviciu de ambulanță din România face un număr de 465.341 de solicitări, parcurgând 6.222.079 de kilometri", a declarat Grasu.

Managerul SABIF a precizat că deficitul de personal e între 28 până la 46% la București.

