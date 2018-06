Medic: „În câţiva ani, vom fi o ţară de bătrânei”

Dragos Stoica/Intact Images

Unul din cinci cupluri din România suferă în prezent de infertilitate, iar această problemă de sănătate este tot mai frecventă, arată primul studiu de analiză a problemelor de infertilitate dat publicităţii, ieri, de Asociaţia pentru Reproducere Umană din România (ARUR). Fertilitatea scade într-un ritm accelerat în ţara noastră şi, dacă autorităţile nu vor lua măsuri pentru creşterea natalităţii, în curând, România va fi „o ţară de bătrânei”, avertizează medicii.

Studiul ARUR arată că peste tot în lume comportamentul reproductiv a suferit transformări importante, iar fertilitatea scade într-un ritm accelerat şi în ţara noastră, situându-se sistematic sub nivelul de înlocuire a generaţiilor (de circa 2,1 născuţi-vii la o femeie).

„În România, 16,8% din populația fertilă studiată s-a aflat sau se află într-o situație de infertilitate. Procentul crește semnificativ dacă ne raportăm la cei care își doresc copii cât mai curand. Astfel, aproximativ 1 din 4 cupluri care își dorește cât mai curând un copil nu a reușit să obţină o sarcină până în prezent, deși încearcă de 1-5 ani (27%). La aceştia se adaugă 11% care perseverează în încercarea lor de mai bine de 5 ani”, conform studiului amintit mai sus. Majoritatea celor care nu pot obţine o sarcină merg la medicul ginecolog în încercarea de rezolvare a problemei de infertilitate (91%) şi doar o parte la medicul specialist în infertilitate (38%). Dintre cei care au mers la medic, 46% intenţionează să apeleze la o procedură medicală pentru a obţine o sarcină, însă doar 20% apelează la Subprogramul Naţional FIV/ET, în timp ce 28% se împrumută de bani - fie la prieteni, fie la bancă – pentru a-şi trata infertilitatea, majoritatea (88%) apelând şi la resursele proprii.

„Această cercetare este foarte importantă pentru noi, fiindcă ne duce cu un pas mai aproape de înţelegerea cuplurilor care au probleme de fertilitate. Este prima cercetare de acest gen şi ea vine într-un context foarte potrivit, la debutul Programului de Reproducere Asistată pentru Bucureşti. În reproducerea asistată, progresul este extraordinar, iar acum şansele cumulate sunt foarte mari”, spune prof. dr. Radu Vlădăreanu, preşedintele ARUR. Totodată, medicul atrage atenţia că, în ritmul actual, dacă nu vor fi luate măsuri pentru creşterea natalităţii, „în câţiva ani, vom fi o ţară de bătrânei”.

În ciuda scăderii accentuate a natalităţii în ultimele decenii, autorităţile nu au avut o strategie pentru stoparea acestui fenomen. Chiar ministrul Sănătăţii recunoaţte că, pentru sprijinirea cuplurilor care îşi doresc copii, dar se confruntă cu probleme de infertilitate, „în România s-au făcut paşi timizi”.

Mai mult decât timizi, am putea spune, având în vedere că primul program de fertilizare in vitro (FIV) a apărut abia în 2011 şi a funcţionat din când în când, iar criteriile de acceptare în program au fost şi sunt în continuare foarte restrictive. „În 2011 a fost lansat Programul pentru fertilizare in vitro, un program care finanţează o singură procedură. Din păcate, acest program a fost întrerupt trei ani. A fost reluat în trimestrul II 2015 şi, până la finele anului 2017, s-au născut 1.306 copii. Eu spun că este puţin, spun că este finanţat insuficient. În acest moment sunt 11 clinici care derulează acest program, bugetul fiind de peste 4,7 milioane de lei”, spune ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că a cerut Agenţiei Naţionale de Programe o revizuirea a acestui program.

Potrivit ministrului, viitoarea lege privind reproducerea umană asistată va reglementa numărul de proceduri care se acordă femeilor care vor să aibă copii prin această metodă.

Din cei peste 50.000 de copii născuţi în România, în ultimii cinci ani, cu ajutorul tratamentelor pentru infertilitate, doar puţin peste 1.300 de micuţi au venit pe lume cu sprijinul statului român.

„Suntem singura ţară din Europa care nu avem o lege privind reproducerea umană asistată. (..) Este ceea ce ne dorim să facem în cadul acelui Cod de legi ale Sănătăţii, pe care-l vom elabora. Concluzia este că avem cu adevărat nevoie de acest lucru”. Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii

Datele Statistice arată că, în România, în anul 1993 se năşteau aproape 250.000 de copii. Patru ani mai târziu (1997), numărul de nou-născuți scade sub 237.000, iar în 2017 se nasc puţin peste 191.000 de copii.