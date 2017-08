Metode moderne de investigare si tratament in sectia de ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov

In urma cu un an, Spitalul Clinic Judetan de Urgenta Ilfov a infiintat o sectie de ortopedie. In curând, aceasta sectie va putea functiona la capacitate maxima, datorita noilor dotari cu aparatura de ultima generatie. Secţia are 25 de paturi si este coordonata de un tânăr medic specializat în Irlanda. O dată cu modernizarea acestei secţii, la Spitalul Judeţean Ilfov se vor putea face interventii chirugicale moderne, care micşorează numărul zilelor de spitalizare şi care duc la o recuperare rapidă a pacientului.

" Faptul că Spitalul Judetean de Urgenţă Ilfov are un aparat RMN nou si foarte modern reprezinta un mare avantaj şi pentru noi, medicii ortopezi, pentru că avem posibilitatea de a diagnostica rapid si precis. Astfel, vom putea trata rapid, prin metode minim invazive, leziuni ale ligamentelor încrucişate anterior si posterior ale genunchiului, leziuni ale meniscului sau patologie sportiva a umarului si gleznei. Sunt foarte multi sportivi de performanţă care au prin natura meseriei astfel de probleme şi care au nevoie de astfel de interventii chirurgicale şi, iata, în curând le vom putea face aici", a spus dr Lucian Stanciu, şef sectie ortopedie, Spitalul Judetean de Urgenţă Ilfov.

Sectia de ortopedie a SCJU Ilfov a fost dotata si cu echipamente radiologice mobile care permit efectuarea unor interventii chirurgicale ortopedice sub control radiologic.

In curand, la Spitalul Ilfov se va putea realiza si scintigrafia osoasa cu SPECT-CT, o metoda de diagnostic neinvaziva care poate depista tumorile osoase primitive sau metastazele osoase. Aceasta investigatie completeaza in unele cazuri informatiile obtinute la radiografie, CT sau RMN.

Am dorit ca pacientii care apeleaza la serviciile medicale de ortopedie din cadrul spitalului nostru, sa beneficieze de cele mai noi si mai sigure metode de investigare si tratament. În viitorul apropiat, vom aduce îmbunătăţiri ale calitaţii serviciilor şi pentru alte specialităţi medicale.", a declarat dr Patricia Ene, managerul SCJU Ilfov.

Modernizarea sectiei de ortopedie a fost realizata in cadrul proiectului de reabilitare a spitalului, in cadrul caruia a fost refacut intregul pavilion H, care mai cruprinde si Unitatea de Primiri Urgente si alte sectii precum Chirurgie, Urologie, ORL si ATI. Noile dotari ale sectiei de ortopedie vor permite ca, in scurt timp, să fie efectuate aici intervenţii chirurgicale pentru patologii complicate, cum ar fi, patologia de menisc, artoscopia gleznei, suturi si reconstrucţii de tendoane, toate prin metode minim invazive. Interventiile chirugicale efectuate de urgentă sunt decontate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

"Este foarte important ca pacienţii să ştie că în scurt timp, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov se vor putea face operaţii de protezare pentru şold si genunchi, mai ales că vorbim de o patologie des întâlnită la persoanele vârstnice si ca, pentru aceasta patologie, în România este un deficit de tratament. Este important pentru pacienţi să ştie că spitalul nostru este în continuă modernizare, ca ne dorim ca serviciile medicale din spitalul nostru să fie la standarde înalte si ca beneficiem de sprijinul conducerii si al Consiliului Judetean pentru lărgirea paletei de intervenţii chirurgicale şi diversificarea posibilitatilor de tratament", a mai spus dr. Lucian Stanciu, şef secţie ortopedie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov