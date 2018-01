Ministrul Carmen Dan cere demisii la vârf din Poliție

Carmen Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, în contextul polițistului suspectat de pedofilie, că se așteaptă ca șefii din Poliție să facă un pas în spate.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemulţumită, marţi, de explicaţiile date de oficialii Poliţiei Române în cazul agentului acuzat de pedofilie, precizând că a cerut schimbarea din funcţie a şefului IGPR, Bogdan Despescu.



''Am cerut clarificări de la conducerea Poliţiei Române. Am constatat că a făcut o informare prin purtătorul de cuvânt. (...) Până acum, nimeni dintre şefii acestui poliţist nu a înţeles să-şi asume o responsabilitate. (...) Superficialitatea testărilor a făcut să existe în sistem oameni cu devieri comportamentale. (...) Mă declar total nemulţumită de explicaţiile primite. Nu am văzut pe nimeni dintre cei care ocupă funcţii să iasă public. (...) A lipsit răspunsul la întrebarea cum de nimeni dintre cei care aveau atribuţii nu a ştiut de aceste devieri comportamentale. (...) Probabil este un caz izolat, dar cu repetiţii. (...) Informaţia primară a fost raportată cu întârziere ministrului. Să avem curajul de a ne asuma că avem probleme în sistem. (...) Explicaţiile de aseară le apreciez lacunare. (...) Am cerut schimbarea din funcţie a lui Bogdan Despescu'', a anunţat ministrul, într-o declaraţie de presă.

„Așa cum am anunțat în cursul zilei de ieri, am cerut câteva planificări de la conducerea Poliției Române. Am constat că Poliția Română a făcut o informare. După atâția ani, descoperim că superficialitatea testărilor fac să existe astfel de oameni în sistem. Nu am văzut în aceste zile pe nimeni dintre cei care ocupă funcții de șef în Poliție să iasă public și să vorbească. Această atitudine este o constantă pe care eu perasonal o resimt. Singura măsură luată a fost cea a comisarului Vornicu. Nu este îndeajuns. A lipsit o întrebare clară: Cum de nimeni din cei care aveau atribuții de cunoaștere a polițistului nu a știut despre aceste devieri comportamentale? Ce s-a întâmplat cu șefii care au auzit de astfel de acuzații asupra unui polițist? Nu-mi explic de ce informația primară a fost raportată cu întărziere ministrului. Vreau să avem curajul de a ne asuma că avem probleme în sistem și să putem găsi soluții. I-am cerut domnului Despescu să aibă o discuție cu șeful Serviciului Omoruri ca să aflăm detalii din dosarele din anul 2012. I-am trimis deja premierului cererea de înlocuire din funcție pentru șeful Poliției Române, Bogdan Despescu”, a mai spus Carmen Dan.