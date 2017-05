Ministrul Muncii anunta oficial plafonarea indemnizatie pentru cresterea copilului

Indemnizaţiile pentru creşterea copilului vor fi plafonate, a anunţat oficial Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Astfel, mamele nu vor putea primi mai mult de 10.000 de lei lunar, suma vehiculată fiind, cel mai probabil, în jurul valorii de 8.000 de lei.

Lia Olguţa Vasilescu şi-a explicat decizia prin faptul că există persoane care primesc sume foarte mari, uneori chiar câteva mii de euro.

Ministrul nu a explicat însă cum se va putea regla situaţia celor care deja au plătit sume foarte mari la stat drept contribuţii şi ar urma să aibă dreptul la indemnizaţii mai mici.

Întrebată care va fi plafonul maxim ce va fi stabilit pentru indemnizaţia de creştere a copilului, ministrul a explicat: "Deocamdată analizăm, între 5.000 şi 10.000 de lei va fi. Aşa cum am spus, sunt foarte puţine persoane care vor fi afectate, dar, în mod cert, vom opri o industrie. (...) Noi încă analizăm la ora actuală, probabil că, cea mai potrivită, ar fi undeva la 8.000 de lei, care este o sumă foarte corectă".



Totodată, ea a arătat că, la nivel teritorial, s-au efectuat deja o serie de anchete sociale, în urma cărora a rezultat că, la ora actuală, există aproximativ 600 de persoane care au în plată sume de peste 40.000 de lei ca indemnizaţie de creştere a copilului.



"Am spus că se transformă, deja, într-o industrie, pentru că faţă de anul trecut, unde până la jumătatea anului am plătit o sumă, aceeaşi sumă de bani am plătit-o acum în primele trei luni. Mai mult, observăm prin anchetele sociale pe care le facem prin AJPIS-uri că sunt foarte multe mămici care nu au un loc de muncă stabil, de exemplu, sau chiar tătici, pentru că se intră şi în concediu de paternitate, dar, pentru faptul că scriu pe nişte bloguri, primesc sume de bani fictive, din punctul nostru de vedere. Şi oricum, le primesc pentru un an de zile, plătesc la aceste sume un impozit mai mic faţă de ceea ce iau de la statul român timp de doi ani de zile după. Noi am făcut tot felul de anchete sociale şi am descoperit tot felul de cazuri. (...) Nu putem să lăsăm să se mai întâmple toate aceste lucruri. Este vorba de aproximativ 600 de persoane care au acum în plată sume peste 40.000 de lei şi mi se pare că este deja prea mult şi că este de fapt o înşelătorie faţă de statul român. Sigur că nu putem să acceptăm", a arătat ministrul Muncii.



Lia Olguţa Vasilescu a prezentat presei şi cifre la zi privind beneficiarii în plată de indemnizaţii privind creşterea copilului.



"În luna martie, până la 1.233 de lei sunt 108.438 de beneficiari, deci cei mai mulţi; între 1.234 şi 3.400 de lei sunt 39.700; între 3.401 lei şi 5.000 de lei sunt 5.478; între 5.000 şi 10.000 de lei sunt 3.504, iar peste 10.000 de lei sunt 623. Cu această plafonare pe care o vom face nu vom afecta foarte multe persoane din România, dar, în mod clar, cei care au bulversat sistemul şi ne-au pus să plătim astfel de sume va trebui să se limiteze la ceea ce le permite statul", a precizat Vasilescu.



Întrebată dacă plafonul indemnizaţiei va fi calculat în funcţie de venit sau va fi plafonată suma la care poate ajunge indemnizaţia efectivă, ea a răspuns: "Vom plafona, este cert, un procent din venit, dar nu mai mult de..., va fi şi o sumă. Anul trecut era 3.400 de lei, dacă nu mă înşel, această sumă, după care s-a scos, efectiv, plafonul şi a devenit un haos generalizat. 85%, dar nu mai mult de ....Nu e normal să plăteşti 16% la statul român, cât sunt impozitele, şi, după, să iei 85% şi acest lucru exact să fie fără niciun fel de limitare, pentru că, iată, ajungem în astfel de situaţii. (...) Să iei 35.000 de euro lunar, timp de doi ani de zile de la statul român, doar pentru că ai un copil în creştere este mult prea mult şi nu există aşa ceva în toată această lume", a afirmat Olguţa Vasilescu.



Ministrul Muncii a precizat, referitor la concediul postnatal, că nu se are în vedere scăderea perioadei de doi ani, dar nici creşterea la patru ani cum s-a propus. "Nu sunt de acord să se prelungească. A fost o analiză pe care am făcut-o peste tot în Uniunea Europeană. V-am şi spus cum e în Uniunea Europeană, media, să ştiţi că, în toate ţările civilizate este de şase luni de zile, la noi este de doi ani. Nu vrem să scădem această perioadă, dar nici nu putem să ne ducem în plată cu aceste sume nelimitat", a susţinut ministrul.