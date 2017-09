Ministrul Muncii confirmă că trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va duce la diminuarea salariilor nete la privat

Lia Olguta Vasilescu confirma ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat va duce la scaderea salariilor nete. In mediul privat, patronii vor decide daca pastreaza castigul sau il impart cu angajati.

"A fost si o discutie inclusiv daca vor trece contributiile pe angajat, au fost si ei de acord ca este cea mai buna varianta sa treaca aceste contributii pe angajat, pentru ca le creste pensia automat. Sunt situatii, nu e cazul la stat, dar sunt unii angajati care nu pot sa beneficieze, din pacate, de drepturi de pensie sau asigurari medicale pentru ca firmele la care sunt angajati nu platesc aceste contributii in numele lor", a declarat Lia Olguta Vasilescu, citata de Antena 3 Reamintim ca Ministerul de Finante a anuntat in 27 iulie printr-un comunicat ca, incepand de la 1 ianuarie 2018, taxele CAS si CASS vor fi platite de angajat. "Nivelul contributiilor sociale obligatorii urmeaza sa se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeasi data de 1 ianuarie 2018, se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Aceste contributii vor fi datorate de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si platii acestora catre bugetele de asigurari sociale va reveni, in continuare, angajatorului", se arata in comunciatul Ministerului Finantelor.La acel moment, compania de consultanta PwC Romania a avertizat intr-un comunicat de presa ca in urma trecerii contributiile sociale exclusiv in sarcina angajatului de la 1 ianuarie 2018 e posibil ca salariile din mediul privat sa scada. "Pentru ca angajatii sa nu fie afectati de aceasta crestere a poverii fiscale in sarcina lor, angajatorul ar trebui sa le creasca salariile brute, potrivit programului anuntat de Guvern cu 22,75%".Lia Olguta Vasilescu a dat tot azi exemplul salarizarii profesorilor. Ea a anuntat ca salariile brute din educatie vor creste cu 25% de la 1 ianuarie 2018, dar, cand a fost intrebata cat va fi cresterea salariului net, a spus ca va fi de 4%. De unde aceasta diferenta? Tocmai din faptul ca, exact de la 1 decembrie, contributiile vor trece in sarcina angajatilor, ceea ce duce la scaderea veniturilor minime."In ceea ce priveste aceasta salarizare, de la 1 ianuarie vor creste toate salariile pe brut cu 25%. In ceea ce priveste educatia si sanatatea, din martie vor mai avea cresteri, la educatie inca 20%, iar sanatatea urca direct in grila pana in 2022.... Vorbim despre brut. Pe net [salariatii din educatie - n.red.] vor avea o crestere de 4% de la 1 ian, iar de la 1 martie vor avea o crestere, cumulata cu prima de la 1 ianuarie, de aproximativ 30% pe net", a declarat ministrul Muncii, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3.Trebuie spus insa ca dupa eventuala mutare a contributiilor poate fi compensata, salariul net poate fi intregit de angajator pana la nivelul initial fara o crestere a cheltuielilor totale ale angajatorului. Cu alte cuvinte, ramane la latitudinea angajatorului daca va vrea sa pastreze pentru sine castigul provenit din mutarea contributiilor catre angajat sau daca va fi de acord sa mareasca salariul brut al angajatului, astfel incat acesta sa ramana cu salariul net neschimbat.