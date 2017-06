Ministrul Muncii: Copiii cu handicap grav nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare

Copiii care au nevoie de îngrijiri paliative, cu handicap grav şi boli incurabile nu vor mai trebui să se prezinte periodic la comisiile de evaluare, a anunţat, vineri, ministrul Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu.



La începutul şedinţei de Guvern, Lia-Olguţa Vasilescu a afirmat că pe ordinea de zi se află şi o modificare a Legii 448 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.



"Copiii care au nevoie de îngrijiri paliative, cu handicap grav şi boli incurabile nu vor mai trebui să se prezinte periodic la comisiile de evaluare, ci doar la împlinirea vârstei de 18 ani, până atunci fiind valabil certificatul obţinut după primul control. Este vorba de copiii care au cancer, leucemie, SIDA, care au handicap locomotor pe viaţă şi care până acum erau târâţi la cozi interminabile în fiecare an ca să se constate acelaşi lucru - că boala lor este incurabilă", a spus Lia-Olguţa Vasilescu.



Ministrul Muncii a arătat că persoanele cu dizabilităţi vor primi din oficiu prestaţia socială.



"O a doua modificare care ţine tot de debirocratizare se referă la persoanele cu dizabilităţi care vor primi din oficiu prestaţia socială, fără să mai fie obligate să depună o cerere şi să piardă timpul pe la ghişee, cu atât mai mult cu cât foarte multe astfel de persoane au boli psihice, provin din familii care nu cunosc legea şi le este afectat dreptul de a primi banii cuveniţi", a menţionat Olguţa Vasilescu.



Ea a precizat că o altă măsură vizează recunoaşterea oficială a limbajului mimico-gestual ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu handicap auditiv.



"Am constatat că doar 1% dintre copiii surdo-muţi reuşesc să promoveze examenul de Bacalaureat. Acum vor avea posibilitatea să aibă interpret, la fel ca şi nevăzătorii, atunci când se prezintă la astfel de examene", a explicat ministrul.



Potrivit ministrului Muncii, persoanele cu handicap grav şi mintal vor fi scutite de la plata contribuţiei datorate în centrele rezidenţiale. "Este vorba de aproximativ 5.150 de persoane cu handicap grav psihic şi mintal, care rămân în grija statului, fiindcă la acest moment sunt o povară pentru familii şi majoritatea provin din familii defavorizate", a spus Lia-Olguţa Vasilescu.



O altă măsură vizează, potrivit acesteia, sprijinul pentru familiile adulţilor cu handicap, asistaţi în centrele rezidenţiale.



"În prezent, obligaţia de întreţinere se extinde până la fraţi, surori şi rudele lor în linie dreaptă, ale soţului şi soţiei. Au fost cazuri în care au fost executaţi cumnaţii, şi-au pierdut casele pentru neplata acestor obligaţii de întreţinere. Modificarea adusă la actul normativ restrânge această obligaţie la soţ, soţie, părinţi pentru copii şi copii pentru părinţi, la care se aplică ordinul de ministru semnat luna trecută privitor la faptul că obligaţia de plată revine doar dacă au venit pe membru de familie de peste 1.450 de lei", a susţinut Lia-Olguţa Vasilescu.



Ea a precizat că toate aceste modificări vor fi făcute printr-o OUG.



"Am corectat prin această ordonanţă de urgenţă foarte multe nedreptăţi şi inechităţi care erau în legea 448 şi urmează să revenim asupra ei cu celelalte măsuri care vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2018, referitoare la creşterea cuantumului pentru prestaţiile sociale ale persoanelor cu handicap, în momentul în care vom creşte cuantumul şi pentru pensia socială minimă", a adăugat ministrul. AGERPRES