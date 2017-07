Mitropolitul Irineu despre impozitarea bisericii: Un economist se gândește la lucruri macro, nu la lucruri de nimic-hai să impozităm nu știu ce

În opninia mitropolitului Irineu, biserica nu are avere.

"Aș vrea să fiu foarte clar și concis: Biserica nu are avere. Aș vrea să fiu foarte clar și să prezint aceste lucruri precis: nu avem nici pământuri, nu avem nici construcții. Că aceste lucrări sunt câteva, că o să-mi spună cineva: 'dar pământul Bisericii?' Da, dar este al parohiei, nu al Bisericii, să facem deosebire între Biserică și parohie, comunitate. Comunitatea respectivă are de întreținut acolo biserica, are de întreținut cimitirul, are de întreținut preotul, are de întreținut cântărețul, are de întreținut îngrijitorul și multe, și multe alte lucruri. Dacă ar fi, să zicem, la ora actuală să impoziteze ceva din aceste lucruri, nu ar face decât să aducă încă o apăsare pe viața amărâtei parohii. Noi nu vedem la ora actuală ce anume impozitează din biserică? Că să impozităm biserica? Despre ce biserică vorbim, că biserica fără credincioși e noțiune abstractă?! Am mai discutat odată despre acest lucru și aprofundăm și acum: biserica mea este parohia. După aceea, dacă vorbim despre protopopiat, protopopiatul nu are credincioși. Dacă vorbim despre arhiepiscopie, arhiepiscopia în sine nu are un număr de credincioși, ci are o mulțime de parohii și o mulțime de credincioși. Deci, iată cum sunt componentele acestea ale bisericii respective. Eu, dacă la ora actuală, să zicem că-mi impozitezi ceea ce este al credincioșilor, acești credincioși trebuie ei să plătească impozitul respectiv, pentru că biserica în sine sau, mai bine zis, parohia în sine nu poate să-și agonisească niște valori din alte surse, decât de la credincioși. Este o falsă idee să zici că impozitezi biserica despre care zice-se că este bogată, dar de fapt îi impozitezi pe credincioși: credincioșii mei trebuie să plătească. De unde să plătească, când să plătească impozitele acestea? Păi statul român vrea să spună că, dacă ar fi să zicem (că nu cred eu că ajunge până aici), vrea să-și echilibreze balanța economică cu aceste impozite, se înșeală, pentru că impozitul respectiv vine de la credincioșii respectivi. Cu cât vrei să îi scoți din starea lor de sărăcie și să plătească aceste impozite, cu atât ei devin mai săraci. Este o tendință înșelătoare, fățarnică și ipocrită a unora care gândesc că impozitând Biserica vor face avere statului român și vor plăti ceea ce ei sunt incapabili să plătească, a precizat ÎPS Irineu. AGERPRES