Momente de panică la bordul unui avion care a decolat de la Bacău spre Londra! Măştile de oxigen au fost coborâte după ce aeronava s-a depresurizat!

Au fost momente de panică la bordul unui avion care a decolat, în această dimineaţă, de la Bacău şi care avea destinaţia Londra. Din cauza faptului că aeronava a indicat probleme la presurizare, măştile de oxigen au fost coborâte, iar oamenii s-au speriat.

Piloţii au decis ca aeronava să se întoarcă pe aeroportul din Bacău.

Este al doilea incident petrecut în aceasta dimineață, după ce aeronava ce a decolat spre Milano a făcut cale întoarsă la Bacău. Între timp, pasagerii de Milano au decolat cu aceeași aeronava, după ce s-a constatat că alarma a fost falsă.

Reprezentanții aeroportului Bacău urmează aceleași proceduri și pentru pasagerii de Londra.

"Pe timpul zborului a aparut semnal de crestere a altitudinii in cabina existand riscul de depresurizare, astfel, conform procedurilor, mastile de oxigen au fost coborate ca masura de siguranta a pasagerilor pana la aterizare, iar avionul a inceput procedura de aterizare pe aeroportul de plecare, Bacau. Situatia nu a pus in pericol siguranta pasagerilor si a echipajului in niciun moment. In prezent aeronava este supusa verificarilor tehnice.

Pasagerii vor fi transportati la destinatie cu o alta aeronava, decolarea va fi in jurul orei 13:00", se arată într-un comunicat al companiei aeriene.Sursa Observator tv