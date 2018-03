Numărul mamelor-copii, în creștere în Iași

Karina Knapek/Intact Images

Medicii ieşeni trag un semnal de alarmă privind numărul adolescentelor care nasc la vârste din ce în ce mai mici.



Maria Stamatin, şefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă din Iaşi, a declarat că în anul 20017 la unitatea medicală au fost peste 200 de fete care au născut, deşi au sub vârsta de 18 ani, unele fiind de 13 - 15 ani.



"Consider că acest lucru se întâmplă datorită lipsei educaţiei, educaţiei sexuale, educaţiei din şcoală şi familie. O fetiţă la 13 ani trebuie să se joace cu păpuşa, nu să se aducă pe lume copii", a declarat prof.univ.dr Maria Stamatin, şefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă din Iaşi.



Un astfel de caz este cel al unei fetiţe de 13 ani care a fost adusă de părinţi să nască la Maternitatea Cuza Vodă din Iaşi.



"La începutul lunii decembrie am avut o fetiţă care la 13 ani a adus pe lume doi copii, unul de 600 de grame, altul de 500 de grame, la o vârstă de gestaţie de 25 de săptămâni. O sarcină neurmărită, dar cu o familie foarte bine intenţionată. Au adus copilul aici şi a născut prin cezariană. Din păcate, pe unul din copii l-am pierdut, celălalt supravieţuieşte. Ne mândrim cu el că are 90 de zile şi are 1.500 de grame. Desigur, mai există paşi mari de făcut atât în maternitate cât şi după externare", a declarat prof.univ.dr Maria Stamatin, şefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă din Iaşi.



După naştere, medicii au sesizat Direcţia de Protecţia Copilului din judeţul din care provine.



Potrivit medicului, astfel de sarcini sunt cu risc. Mai mult, apar tot felul de modificări la fetiţele care devin mame, inclusiv de ordin psihologic. AGERPRES