Olguța Vasilescu: Au scăzut salariile pentru 3 % din bugetari

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat la antena 3 că sporurile bugetarilor, în multe cazuri, depășeau salariile de bază, astfel că s-a luat decizia plafonării acestora pe ordonator de credite. În ceea ce privește sporurile bugetarilor: În multe cazuri depașeau ca și cuantum salariile de bază. S-a luat decizia plafonării pe ordonator de credite la 30%, așa cum era și în legea 284. Este o practica europeană și s-a ținut cont de ea.Mai mult, ministrul muncii spune că exită o serie de critici spun că ceea ce am dat cu o mână, am luat cu alta. Menționez că majorările salariale au început încă din 2017, prin mai multe acte normative care au generat în plus la buget cheltuieli salariale de la 58 miliarde le în 2016 la 71 miliarde de lei în 2017 si ajung în 2018 la 81 miliarde de lei,

Asta înseamnă că în 2017 s-au făcut majorari salariale per total bugetar de 22%. Sigur, in unele cazuri mai mici, in altele și de 50%. Asta înseamnă 22 la sută brut, în 2017, fără transfer, și 25 la sută brut, în 2018, dacă vreți 4% pe net pe 2018. Antena 3.ro