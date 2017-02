Ordonanța, abrogată. Protestele continuă

Aproximativ 4000 de persoane protestează duminică, în Piaţa Victoriei, împotriva OUG 13/2017 privind modificarea Codurilor penale. Manifestanţii spun că vor ca abrogarea sau anularea actului normativ să apară în Monitorul Oficial şi cer demisia guvernului. Mulţi dintre cei care se află în prezent în Piaţa Victoriei sunt cu copiii. Cei mici se joacă, desenează pe asfalt cu creta sau se plimbă pe biciclete.



Unii protestatari au venit cu steaguri tricolore, alţii cu pancarte pe care se poate citi "Călăraşiul este în stradă, hoţii, toţi să-i vadă!", "Operaţiunea 'Hoţii afară din ţară - misiune îndeplinită", "Suntem cu ochii pe voi". De la un casetofon se aude Imnul şi Hora Unirii. Ca şi în zilele trecute, manifestanţii au primit ceai, sticle de apă, suc, dar şi ciocolată, banane, bomboane şi covrigi.



Alin Gabriel Dragomir, unul dintre cei care a ales să-şi exprime nemulţumirea la protest, a venit însoţit de câinele său, pe care l-a îmbrăcat în tricoul Naţionalei de fotbal a României. El şi-a motivat gestul arătând că, duminică, România luptă pentru viitorul ei, iar căţelul este şi el român. Întrebat de jurnalişti până când este dispus să rămână în Piaţa Victoriei, el a răspuns: "Până la capăt. Până când ţara va fi liberă, dreaptă, cinstită, curată".



Un alt protestatar, Mircea Varga, care are la el o mătură şi un făraş, a spus că mesajul său este curăţenia generală a "partidelor pătate din Guvernul României". Lucian Radu, un alt manifestant, a spus că doreşte schimbarea Guvernului. "S-a obţinut un pic ce-am vrut, acum vrem să obţinem mai mult" a spus el. Şi Oana Ulieru, o altă protestatară, a spus că vrea demisia Guvernului. "Ne-au pus în pericol statul de drept", a susţinut ea.



Marius Abduraman, a arătat că nu doreşte şi demisia Guvernului. "Azi e important să continuăm presiunea, pentru a publica ordonanţa de anulare, de abrogare a celeilalte ordonanţe, pentru că până nu o vedem pe alb, nu avem încredere în acest guvern (...) Consider că se creează un precedent periculos dacă va cădea acest Guvern. Important este să continuăm până vedem negru pe alb abrogarea OUG 13, apoi să lăsăm Guvernul să-şi continue programul, aşa cum au promis în campania electorală", a explicat el.



Venit din Braşov, Nicolae Durtubă a spus că îşi doreşte ''dispariţia corupţiei şi hoţiei din România'', în timp ce Eduard Muşat din Călăraşi a explicat că nu este interesat neapărat de demisia Guvernului, ci de abrogarea ordonanţei 13/2017. "Consider că dacă ei au fost votaţi de populaţie, înseamnă că au ieşit pe un vot cinstit şi corect, dar totuşi să ştie că trebuie să reprezinte şi poporul, nu să-şi vadă numai interesele proprii", a adăugat Muşat

În cursul dimineţii, în Piaţa Victoriei au manifestat câteva zeci de studenţi veniţi din Cluj. Ei au plecat să se cazeze în cămine, dar au promis că se vor întoarce la protest şi vor rămâne în stradă până la ce ordonanţa de abrogare va fi publicată în Monitorul Oficial.



Tinerii au scandat "O dorinţă sinceră, România liberă!", "Uniţi salvăm toată România!", "Nu plecăm până nu vedem!", "Cine nu sare, nu vrea schimbare", "Nu vrem să fim o naţie de sclavi", "Demisia!", "România, trezeşte-te!"", "Bucureşti nu uita, Clujul e de partea ta!".

