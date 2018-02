Piaţa de cadouri online a crescut cu 84% în ultimii doi ani

Numărul celor care fac cumpărături pe internet este în continuă creştere, iar piaţa de cadouri online a crescut cu 84% în 2017, faţă de anul 2015, arată un studiu bazat pe datele furnizate de Google şi realizat de agenţia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES.



Această creştere este în trend cu evoluţia comerţului online din România care, numai în ultimul an, a crescut cu peste 40%, conform unui studiu GpeC. Mai mult decât atât, potrivit aceluiaşi studiu, această creştere este una dintre cele mai mari la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană cu potenţial de creştere şi mai mare pentru anii următori.



Potrivit lui Daniel Henegariu, proprietarul site-ului Maniamall.ro, valoarea medie a coşului de cumpărături a fost, în 2017, de 450 de lei, în creştere cu 30% faţă de anul precedent.



"Am constatat că din ce în ce mai multe comenzi sunt înregistrate de companii private şi multinaţionale, care alocă bugete pentru cadouri pentru angajaţi. De asemenea, este îmbucurător faptul că din ce în ce mai mulţi consumatori aleg să realizeze achiziţii cu card bancar, ceea ce denotă o încredere din ce în ce mai mare faţă de această metodă de plată. În 2017, pe site-ul nostru, 1 din 5 cumpărători a ales să plătească cu cardul bancar', a afirmat el, citat în comunicat.



Astfel, piaţa cadourilor este în continuă creştere, iar 1 din 3 români cheltuieşte între 100 şi 200 de euro pe achiziţia de cadouri din mall-urile virtuale, iar un sfert din cumpărători cheltuiesc mai mult de 200 de euro pentru achiziţia de cadouri în decursul unui an. AGERPRES