Poliția Capitalei: Un copil a fost rănit cu cuțitul de concubinul mamei sale

Un copil a fost rănit cu un cuţit de către concubinul mamei sale, agresorul fiind reţinut şi cercetat pentru infracţiunea de violenţă în familie, a informat sâmbătă Poliţia Capitalei.



"Astăzi, 26.08.2017, in jurul orei 16.00, prin apel 112, o femeie a sesizat un conflict casnic în urma căruia fiul ei minor a fost lovit la mână, cu un cuţit, de către concubinul ei. La fata locului s-au deplasat echipaje de poliţie, precum şi o ambulanţă. Copilul a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea", a anunţat Poliţia Capitalei.



Agresorul a fost condus de poliţişti la audieri, iar din primele date a rezultat că intre cei doi concubini s-a declanşat un conflict verbal, care a escaladat, moment în care bărbatul a încercat să-şi lovească concubina cu un obiect tăietor. Minorul a intervenit, fiind vătămat in zona braţului.



Potrivit sursei citate, cercetările sunt continuate de Secţia 19 Poliţie sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, faţă de cel în cauză fiind luată măsura reţinerii. AGERPRES