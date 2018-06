Prima combinaţie injectabilă a două clase de medicamente antidiabetice disponibilă în România

Prima combinaţie injectabilă a două clase de medicamente antidiabetice este disponibilă în prezent în România, iar noua opţiune terapeutică pentru adulţi cu diabet zaharat de tip 2 a fost inclusă recent în lista de medicamente compensate integral, potrivit companiei farmaceutice producătoare.



"În farmacii, din câte cunosc, există deja, ceea ce se aşteaptă acum sunt ultimele etape procedurale care sunt reprezentate de actualizarea listei Casei, astfel încât, fiind o medicaţie acordată gratuit pacientului, ea trebuie să se regăsească în sistemele informatice ale Casei, pentru a putea fi prescrisă şi, bineînţeles, confirmarea prin protocoale terapeutice tot de Casa Naţională, protocoalele sunt acum publicate pe site-ul ministerului, în transparenţă decizională. Estimarea noastră este că în câteva zile - o săptămână aceste lucruri vor fi rezolvate, astfel încât medicaţia va putea ajunge la pacient", a declarat doctorul Eduard Prisăcariu, miercuri, la o conferinţă de presă.



Conform companiei care a produs Suliqua, cu o singură administrare zilnică medicamentul controlează eficient atât glicemia bazală, cât şi cea postprandială, în cazul pacienţilor care nu reuşesc să atingă ţinta de control glicemic cu tratamentul lor actual: antidiabetice orale sau insulină bazală.



"Medicamentul inovator Suliqua, prima combinaţie titrabilă de insulină bazală şi agonist de receptori GLP-1, este compensat integral prin programul naţional de diabet pentru pacienţii cu diabet zaharat de tip 2", relevă sursă citată.



Potrivit acesteia, aproximativ 50% dintre persoanele cu diabet zaharat de tip 2 care urmează un tratament antidiabetic oral sau cu insulină nu îşi ating ţinta de control glicemic. Expunerea prelungită la valori mari ale glicemiei favorizează apariţia complicaţiilor diabetului: afecţiuni oculare, boală cronică de rinichi, leziuni ale nervilor periferici, boli cardiovasculare (infarct de miocard, accident vascular cerebral etc.).



"Siguranţa şi eficacitatea Suliqua în obţinerea controlului glicemic au fost evaluate în două studii clinice randomizate de fază 3, care au inclus în total aproximativ 1.900 de pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Noul medicament a demonstrat îmbunătăţiri clinice semnificative statistic ale valorilor hemoglobinei A1c (HbA1c) comparativ cu fiecare dintre componentele sale individuale. Obţinerea controlului glicemic nu a dus la creşterea frecvenţei hipoglicemiilor în cazul tratamentului combinat, faţă de insulina glargin administrată în monoterapie, efectul pe greutatea corporală fiind neutru. Nu în ultimul rând, frecvenţa evenimentelor adverse gastro-intestinale a fost mai redusă faţă de lixisenatidă", menţionează compania producătoare.



În noiembrie 2016 Suliqua a fost aprobat de Administraţia Statelor Unite pentru Alimente şi Medicamente, în aceeaşi lună primind avizul pozitiv din partea Comitetului pentru Produse Medicamentoase pentru Uz Uman al Agenţiei Europene a Medicamentului. În februarie 2017 medicamentul a primit autorizaţia de punere pe piaţă în Europa, valabilă în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi în Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, mai precizează sursa citată.



Preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Romulus Timar, a spus, în cadrul conferinţei de presă, că pacienţii care sunt eligibili pot fi stabiliţi doar de către medicul specialist.



El a afirmat că în România o persoană adultă din zece are diabet zaharat, boală care reprezintă principala cauză de orbire în toată lumea. "E principala cauză de amputaţii la nivelul membrelor inferioare, scurtează durata vieţii pacientului", a menţionat Timar despre diabet.



Romulus Timar a afirmat că Suliqua este un medicament inovativ ce asociază într-o injecţie două medicamente diferite.



"Asocierea celor două şi introducerea precoce în tratament sigur că va duce la un control glicemic precoce şi bun, dar pe lângă acest lucru duce la acest control glicemic în condiţii de siguranţă (...) acest medicament, prin asocierea celor două molecule, face ca riscul de hipoglicemie să fie scăzut", a adăugat Timar.



Nicolae Hâncu, preşedinte de onoare a Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, a afirmat că injecţia se face o dată pe zi, dimineaţa, şi că se realizează un test glicemic înainte.



"Metoda care se lansează astăzi, în România, e revoluţionară. De ce? Pentru că ne asigură un foarte bun control glicemic cu o injecţie pe zi (...), imaginaţi-vă ce înseamnă pentru o persoană care se trata cu tablete sau se trata cu patru injecţii de două tipuri de insulină pe zi pentru a atinge obiectivele glicemice, dintr-o dată se tratează cu o injecţie", a spus Hâncu.



Doctorul Eduard Prisăcariu a precizat că Suliqua se prezintă sub forma unui stilou injector. El a menţionat că injecţia subcutanată este uşor de efectuat.



Medicul a adăugat că Suliqua este o medicaţie cercetată, dezvoltată, produsă şi pusă pe piaţă de Sanofi, companie cu sediul central la Paris, şi că a fost adusă pe piaţa din ţara noastră de Sanofi România. AGERPRES