Primul medic de familie care își închide cabinetul. Câți vor face acest lucru

Repercusiunile problemelor din sistemul de sănătate se răsfrâng asupra pacienților, aceștia fiind cei care suferă cel mai mult.

Medicii de familie, nemulțumiți de modul în care sunt plătiți de Casa de Asigurări de Sănătate, câștigă din ce în ce mai puțini bani și practic sunt reduși la nivelul de simpli funcționari care nu fac altceva decât să scrie trimiteri sau rețete.

Nemulțumit de situația actuală, unul din medicii de familie din București a decis să își închidă cabinetul și să emigreze. Acesta a trimis o scrisoare jurnalistei Paula Rusu, în care explică de ce recurge la acest gest:

“Buna ziua,

Din pacate, eu sunt unul dintre medicii care inchid complet Cabinetul incepand cu 01 ianuarie 2018. Asistenta si femeia de serviciu au actele de somaj intocmite, am notificat toate firmele despre incheierea contractelor (Actis, Telekom, SSM, Firam, etc.).

Din pozitia de outsider, pot sa-mi exprim dezamagirea referitoare la colegii care au semnat aditionalele. Era dreptul lor, nu ii acuz, dar asta e o lipsa de solidaritate cu colegii invinsi de noile prevederi fiscale. Din ianuarie eu am trecut pe minus cu bilantul contabil.

Cateva pareri din afara sistemului, acum:

1. Salariul minim pe economie de 1900 lei inseamna un fond de salarii de cca. 5000 ron (1900 femeia de serviciu, 2300 – 2500 asistenta / in conditiile in care NU suntem obligati sa respectam salariul pe ramura, caz in care e mult mai rau / si medicul minimum 700 lei viramente – chiar daca are venituri zero / 0 / ca PFA trebuie din 2018 sa achite obligatoriu taxe macar la valoarea salariului minim pe economie, Adaugad cca 1000 lei cheltuieli de intretinere si consumabile, puteti porni sa va calculati VENITUL BRUT incepand cu cheltuieli sigure de la 6000 lei lunar. Va e bine?