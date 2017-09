Probe tehnice pentru punerea în funcțiune a tramvaielor pe Șoseaua Olteniței

Probele tehnice în vederea punerii în funcţiune a tramvaielor pe Şoseaua Olteniţei vor avea loc joi, începând cu ora 9,00, a informat Primăria Municipiului Bucureşti, printr-un comunicat transmis AGERPRES.



"Bucureştenii vor putea, după mai bine de doi ani de aşteptare, să aibă şi această rută la dispoziţie, într-o zonă foarte aglomerată a oraşului. Se va asigura astfel o legătură directă între zona staţiei Romprim şi zona Piaţa Sudului, unde sunt foarte multe autobuze, iar traficul de călători este foarte intens, în special din zonele preorăşeneşti Popeşti şi Berceni", a precizat primarul general, Gabriela Firea.



Prin probele de joi se urmăreşte, în special, verificarea stării tehnice a liniilor, refugiilor, elementelor de protecţie de pe porţiunile neutilizate până în prezent, respectiv între staţiile Şura Mare şi Piaţa Sudului şi între Piaţa Sudului şi Romprim.



"Traseul complet al liniei 11 va face legătura cu alte linii de transport care merg către toate zonele oraşului, precum şi cu linii de metrou importante, cum ar fi Piaţa Sudului, Eroii Revoluţiei, Grozăveşti. În plus, reluarea circulaţiei liniei 11 pe traseul iniţial mai are avantajul că măreşte capacitatea de transport, făcând legătura directă între sudul şi nord-vestul oraşului, unde există zone comerciale de interes major, cum ar fi mall-urile de la Piaţa Sudului, AFI Cotroceni, Carefour Orhideea etc. Este asigurat de asemenea şi un transport facil de persoane către unităţile de învăţământ din zona adiacentă Şos. Olteniţei, precum şi către unităţile spitaliceşti sau Institutul Medico-Legal", a menţionat edilul Capitalei.



PMB face un apel către cetăţenii care locuiesc sau lucrează în zonă să parcheze în locurile special amenajate, nu pe linia de tramvai, pentru a nu împiedica verificările programate.



În cadrul proiectului "Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului" a fost reabilitată şi modernizată linia de tramvai din zona adiacentă Pieţei Sudului, atât pe Calea Văcăreşti, cât şi pe Şoseaua Olteniţei, precizează PMB.