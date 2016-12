Programul magazinelor Cora de Crăciun și de Anul Nou

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi întărirea, în 2017, a forţelor nucleare strategice ale Federaţiei Ruse, pentru ca acestea să fie capabile să străpungă orice scut antirachetă, cum este c...

Propunerea social-democraţilor pentru funcţia de premier, Sevil Shhaideh, are o "reputaţie excepţională", dar are "experienţă politică zero", motiv pentru care "riscul să fie doar o...