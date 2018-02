Situatia financiara, o pacoste pentru viata amoroasa a romanilor

Aproape 25% dintre românii aflaţi într-o relaţie sentimentală s-au mutat cel puţin o dată la parinti, din cauza situaţiei financiare, este concluzia Raportului Consumatorilor privind Plăţile Efectuate, ediţia 2017-2018.

Conform studiului, pentru mai mult de 18% dintre bărbaţii din România, situaţia financiară a fost un motiv de a continua sau de a pune capăt unei relaţii sentimentale. In cazul femeilor, acest procent este de 11%. În plus, 25% dintre românii intervievaţi au afirmat că, din cauza banilor s-au vazut obligati sa se mute la parinti, cel putin o data. In majoritatea lor, este vorba de tineri cu varste cuprinse intre 25 şi 34 ani.

Când vine vorba despre evoluţia situaţiei financiare din ultimul an, pentru 45% dintre români aceasta s-a îmbunătăţit, respectiv pentru 50% dintre bărbaţii şi 40% dintre femeile intervievate.

La nivel european, întrebaţi dacă situaţia lor fianciară a fost un motiv pentru continuarea unei relaţii sentimentale, 18% dintre bărbaţi şi 14% dintre femei au răspuns afirmativ. Pe primele locuri la răspunsuri afirmative cu privire la influenţa situaţiei financiare asupra relaţiei se situează Ungaria, cu 68% , urmată de Franţa (24%) şi Spania (19%).

De asemenea, din cauza situaţiei financiare, 20% dintre europeni au fost nevoiţi să se mute în ultimul an înapoi cu părinţii. În plus, 38% dintre persoane intervievate au menţionat că propria situaţie financiară s-a îmbunătăţit în ultimul an. Sondajul European Consumer Payment Report, ediţia 2017-2018, s-a desfăşurat în 24 de ţări europene pe un eşantion de 24.401 respondenţi cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani.

În România, întrebările au fost adresate unui eşantion de 1.000 de persoane, dintre care 48% bărbaţi şi 53% femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 50 ani, peste 75% dintre aceştia având studii superioare şi fiind angajaţi în momentul interviului. AGERPRES