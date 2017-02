Replica Grupului Clienţilor cu Credite în franci elvețieni pentru Călin Popescu Tăriceanu

Grupul Clienţilor cu Credite în CHF (GCCC) condamnă afirmaţiile preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, potrivit căruia împrumutaţii în franci elveţieni "au jucat pe francul elveţian!", afirmaţii pe care le consideră "grave şi tendenţioase".



"GCCC atrage atenţia domnului Călin Popescu Tăriceanu că, în calitate de parlamentar român, are obligaţia de a se informa şi de a informa opinia publică complet şi corect privind deciziile Curţii Constituţionale a României şi de a reprezenta interesele tuturor românilor, inclusiv ale celor împrumutaţi în franci elveţieni, în calitate de consumatori de bună-credinţă. Ba mai mult, a interpreta în mod tendenţios acţiunea consumatorilor de bună-credinţă care s-au împrumutat în franci elveţieni, sub auspiciile 'impreviziunii', drept o acţiune speculativă, tipică mediului de afaceri din care d-l Tăriceanu provine, dovedeşte încă o dată lipsa de empatie a domnului Tăriceanu cu poporul pe care îl reprezintă, precum şi a unei minime intenţii de a informa corect opinia publică privind contextul creditării în CHF", se arată într-un comunicat al GCCC remis miercuri AGERPRES.



Totodată, reprezenaţii GCCC susţin că prin Legea conversiei, Grupul dorea să obţină doar o echilibrare a obligaţiilor contractuale, " pentru că împrumutaţii în franci elveţieni nu doresc ca, după ce au plătit timp de 10 ani rate la bancă, să apeleze la mecanismul legii dării în plată" .



Mai mult, în perioada imediat următoare, "prin dialog civic participativ şi deschis, specific unei democraţii participative europene", GCCC urmează să stabilească acţiunile punctuale de urmat pentru realizarea obiectivelor asumate încă de la înfiinţare: eliminarea abuzurilor instituţiilor bancare şi promovarea conversiei şi dării în plată.



Grupul Clienţilor cu Credite în CHF solicită preşedintelui Senatului să-şi reconsidere "de urgenţă" poziţia exprimată, aflată în contradicţie flagrantă cu interesul pentru drepturile cetăţenilor şi vădit în favoarea sistemului bancar.



Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi că nu este "un prieten" al actului normativ privind conversia creditelor în franci elveţieni şi consideră că fiecare cetăţean are responsabilitatea de a-şi gestiona averea.



"Eu nu sunt un prieten al acelui proiect de lege care a trecut prin Parlament, pentru că eu cred că fiecare cetăţean are responsabilitatea de a-şi gestiona averea, banii şi nu trebuie ca eu, dumneavoastră şi alţii să îi compensăm celui care riscă. Ce au făcut unii? Au jucat pe francul elveţian. (...) Foarte mulţi colegi ai mei evită să vorbească pentru că ştiu că este nepopular (subiectul - n.r.). Unii şi-au luat credite în franci elveţieni. Evoluţia francului elveţian este cea pe care o ştiţi. Unii au pierdut, s-au trezit că pierd. Şi acum ce să fac eu, să stau să le compensez pierderile? Păi, dacă eu fac o greşeală, proprie da, cu titlu personal, vă chem pe dumneavoastră să îmi compensaţi ceea ce am pierdut? De aia nu sunt de acord cu legea respectivă şi în fine, dar ea e foarte populară în rândul celor care au 'jucat', şi-au luat creditele în franci elveţieni. Alţii şi-au luat în alte monede. Să ştiţi că nu sunt numai ăia care au pierdut bani în România şi în decursul timpului nu i-a ajutat nimeni", a afirmat Tăriceanu.



Curtea Constituţională a României a decis marţi că este neconstituţional proiectul de lege referitor la conversia creditelor în franci elveţieni.



CCR a admis obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.



Proiectul de lege privind conversia creditelor în franci elveţieni a fost adoptat de plenul Camerei Deputaţilor pe 18 octombrie 2016.



Potrivit actului normativ, creditele în franci elveţieni se convertesc în lei la cursul de la data încheierii contractului. Conversia se realizează prin act adiţional. Costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu consumatorul, respectându-se principiul bunei credinţe şi diligenţele profesionale, astfel încât obligaţiile de plată să nu fie mai împovărătoare pentru consumator.