Reprezentanții Universității Titu Maiorescu acuză Universitatea "Carol Davila" că aduce calomnii grave învăţământului privat acreditat

"Este inadmisibil ca cel mai înalt for de conducere al unei universităţi să nu înţeleagă şi să nu accepte faptul că Universitatea Titu Maiorescu este o universitate acreditată care acţionează în temeiul Legii Educaţiei Naţionale şi are aceleaşi drepturi ca orice altă instituţie de învăţământ superior, indiferent de forma ei de proprietate. Universitatea Titu Maiorescu se impune în peisajul învăţământului universitar românesc prin respectarea standardelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi de normele şi criteriile Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România, care a acordat de două ori consecutiv universităţii noastre calificativul Grad de Încredere Ridicat. În aceste condiţii, Universitatea Titu Maiorescu îşi exprimă dezaprobarea faţă de scrisoarea deschisă a Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, prin care se aduc acuzaţii total neîntemeiate la adresa Universităţii Titu Maiorescu, a conducerii Institutului Clinic Fundeni şi a Ministerului Sănătăţii, respectiv a colaborării dintre Universitate şi prestigioasa instituţie medicală, care implică atât instruirea şi formarea clinică a studenţilor, cât şi cercetarea ştiinţifică în domeniul medical", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică desfăşurate de Universitatea Titu Maiorescu în spitalele publice şi private se realizează în temeiul unor contracte de colaborare încheiate cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute în Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr. 140 / 1515 / 2007.



"Ca urmare, afirmaţiile Senatului Universităţii "Carol Davila", referitor la faptul că "aceste contracte au fost încheiate ilegal între spitalele de stat din Capitală şi Universitatea Titu Maiorescu, cu avizul Ministerului Sănătăţii la solicitarea expresă a managerilor respectivelor unităţi sanitare ..... " , sunt lipsite de temei şi tendenţioase, de natură a intimida, cu scopul de crea disensiuni şi dizarmonii între participanţii la procesul educaţional din domeniul sănătăţii. A susţine că prezenţa în spitale a unor studenţi de la Universitatea Titu Maiorescu perturbă calitatea procesului educativ reprezintă o aberaţie care nu are nimic în comun cu realitatea", se mai arată în comunicat.



Aceeaşi sursă precizează că, în ceea ce priveşte ocuparea posturilor didactice, Universitatea Titu Maiorescu "respectă întru totul" dispoziţiile legale în domeniu şi respinge "cu tărie" afirmaţiile Universităţii "Carol Davila" privitoare la unii manageri de spitale care "au fost înrolaţi de către Universitatea Titu Maiorescu în propriul corp didactic, aceştia devenind peste noapte conferenţiari universitari".



"În aceeaşi ordine de idei, situaţia de la Institutul Clinic Fundeni, invocată de Universitatea "Carol Davila" privind "încălcarea flagrantă a legii", unde managerul instituţiei, doamna dr. Carmen Orban, ar fi avut nevoie de gradul didactic de conferenţiar obţinut prin concurs, iniţial la Universitatea Titu Maiorescu, pentru a-şi menţine funcţia de manager al institutului, este lipsită de temei şi absurdă. Conform Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 1082 / 2010 şi a Ordinului nr. 1520 / 2016, calitatea de manager al unui spital nu este condiţionată exclusiv de obţinerea unui grad didactic universitar. Astfel, doamna doctor Carmen Orban nu a fost nevoită să "recurgă la încălcări grave şi repetate ale legii în favoarea Universităţii private Titu Maiorescu" pentru a obţine funcţia de manager, aşa cum afirmă Universitatea "Carol Davila". Este surprinzător cum conducerea Senatului Universităţii "Carol Davila" poate să aibă această atitudine referitoare la ocuparea postului de conferenţiar, cu îndeplinirea tuturor standardelor în vigoare, de către doamna dr. Carmen Orban la Universitatea Titu Maiorescu, iar Universitatea "Carol Davila" îi acordă titlul de conferenţiar pe baza aceluiaşi dosar", se mai arată în comunicatul de presă.



Potrivit semnatarilor comunicatului, activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică desfăşurată de Universitatea Titu Maiorescu în colaborare cu spitalele din Bucureşti nu este de natură să aducă prejudicii activităţii Universităţii "Carol Davila" sau bunului mers al procesului didactic, de formare profesională şi de cercetare ştiinţifică, cele două universităţii putând desfăşura activităţi academice în reţeaua publică de sănătate din Bucureşti în egală măsură şi din aceleaşi considerente pentru care ambele universităţi fac parte cu drepturi egale din sistemul naţional de învăţământ.



"Universitatea Titu Maiorescu este deschisă unei colaborări pe baze legale cu orice instituţie de învăţământ şi cercetare care înţelege realităţile sociale, politice, economice şi juridice actuale", afirmă aceeaşi sursă.