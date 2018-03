România, codaşa Europei la „statutul profesorilor”

Benis Arapovic/Getty Images/Hemera happy teacher in school classroom happy teacher in school classroom

Ţara noastră ocupă ante-penultimul loc în lume şi ultimul loc în Europa în privinţa indexului global al statusului profesorilor în societate, arată un studiu publicat ieri. Practic, în momentul de faţă, meseria de dascăl este indezirabilă în România. Jumătate dintre profesorii care au participat la sondaj spun că nu şi-ar încuraja proprii copii să devină profesori.

Potrivit cercetării realizate de Fundația Romanian Business Leaders (RBL) și D&D Research, părinții îi consideră pe profesori la fel de importanți precum medicii. Cu toate acestea, profesorii se poziționează singuri pe ultimele locuri (mai exact, pe 11-12din 13), alături de bibliotecari.

„O majoritate relativă a respondenților consideră actul de educație drept o prestație de servicii publice oarecare, în vecinătatea funcționarului public. Nu o văd ca pe o meserie de vocație care ar trebui remunerată în funcție de performanță și să se bucure nu numai de încredere, ci și de respectul cuvenit altor meserii de vocație, precum cea de doctor”, explică Dragoș Neacșu, membru în consiliul director al RBL.

Meserie indezirabilă

Deşi îi consideră importanţi pe dascăli, o treime dintre părinţi nu şi-ar direcţiona copiii să urmeze o carieră în învăţământ. De asemenea, jumătate dintre profesorii care au participat la sondaj spun că nu şi-ar încuraja proprii copii să devină profesori. Referitor la salarii, 86% dintre participanţi consideră că salariile profesorilor sunt prea mici, dorindu-şi ca veniturile la intrarea în învăţământ să crească cu 75-100%.

RBL cere un buget de 6% din PIB pentru Educaţie, astfel încât să intre în sistemul de învățământ tineri cu vocație, iar dascălii pasionați și performanți să fie încurajați să rămână în sistem. „Spre deosebire de țările cu sisteme de educație care reușesc să-și învețe copiii să rezolve probleme complexe, precum Finlanda, Coreea de Sud sau Polonia, România nu valorizează profesia de profesor, astfel că cei mai buni oameni nu sunt atrași să lucreze în educație”, arată studiul realizat de RBL. Potrivit specialiştilor, este nevoie ca alocarea bugetelor pentru educație să fie făcută pe principiul „banul urmează elevul” și pe performanță, iar școlile să aibă mai multă autonomiei în a-și administra resursele.

Problemele din sistemul de educație se reflectă în piața forței de muncă, iar profesorii sunt foarte importanți pentru a pregăti viitorii specialiști ai pieței. Slaba pregătire a forței de muncă este - după nivelul de impozitare, birocrația ineficientă și accesul la finanțare - a patra mare problemă care afectează competitivitatea companiilor românești, înaintea corupției, care e pe locul al cincilea, conform „The Global Competitiveness Report 2017–2018”, realizat de Forumul Economic Mondial.

65% dintre copiii care intră acum în sistemul de învățământ vor face la locul de muncă activități care astăzi nu există, astfel încât profesorii trebuie să pregătească eficient noile generații, conform „Future of Jobs Report”, publicat de World Economic Forum (WEF) în 2016