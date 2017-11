România, prezentă cu 50 de expozanţi la târgul de turism de la Londra; logo-ul Centenarului, promovat alături de brandul de ţară

Destinaţia turistică Alba Iulia, circuitele culturale, turismul balnear şi cel de aventură vor fi promovate, în acest an, la cel mai mare târg internaţional de turism din lume, World Travel Market, care se desfăşoară, în perioada 6-8 noiembrie, la Londra, a anunţat, luni, Ministerul Turismului.



Tema standului României, unde sunt prezenţi 50 de de expozanţi, subliniază împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918, ministerul prezentând în avanpremieră şi logo-ul Centenarului, elementul unic de identificare pentru toate evenimentele ce vor fi organizate de România pe parcursul anului viitor.



"Anul acesta, România aduce în atenţia profesioniştilor, atât destinaţia turistică Alba Iulia, cât şi circuitele culturale, turismul în natură şi cel rural, pachetele de tip city break, turismul activ şi cel de aventură, turismul balnear şi cel de tip wellness. Tema standului din această ediţie este unică şi subliniază într-o manieră stilizată împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Accesul în standul cu o suprafaţă de 238 de metri pătraţi se face printr-o replică a porţii III de la Cetatea Alba Carolina. La standul amenajat de Ministerul Turismului din România sunt prezenţi 50 de expozanţi, reprezentanţi ai unor tour-operatori, organizaţii de management a destinaţiei, consilii judeţene, hoteluri şi companii aeriene", precizează ministerul, într-un comunicat remis



Ministerul Turismului este reprezentat la Londra de secretarul de stat Cristina Ionela Tărteaţă. Pe toată perioada desfăşurării manifestării expoziţionale, demnitarul va avea o serie de întâlniri cu reprezentanţii celor mai mari companii media, în vederea identificării posibilităţilor de promovare a României pe canalele media la nivel global, respectiv National Geographic, CNN, BBC, Travel Channel, Lonely Planet Publication.



Totodată, secretarul de stat va participa şi la summit-ul miniştrilor Turismului din toate ţările participante la WTM (peste 160 ţări şi teritorii), eveniment organizat de Organizaţia Mondială a Turismului, sub patronajul secretarului general Taleb Rifai.



WTM Londra reprezintă punctul de întâlnire al cererii şi ofertei internaţionale din sectorul turistic şi are un rol fundamental în stabilirea de noi contacte de afaceri. România a participat constant la WTM cu stand naţional la toate cele 36 de ediţii anterioare. AGERPRES