ROMATSA - Controlorii de trafic aerian declanşează greva generală pe 30 mai 2017

Victor Stroe/Intact Images

Controlorii de trafic aerian vor declanşa grevă generală în data de 30 mai 2017, pe termen nelimitat, a anunţat, joi, preşedintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR), Gabriel Tudorache.



Angajaţii ROMTASA s-au aflat în data de 12 mai în grevă de avertisment, timp de două ore, peste 100 de salariaţi ai regiei protestând faţă de managementul "profund defectuos" al Regiei şi de lipsa contractului colectiv de muncă.



Liderul ATSR declara la acea dată că angajaţii ROMATSA nu au făcut grevă pentru salarii mai mari, ci pentru a atrage atenţia autorităţilor statului asupra situaţiei regiei şi a o salva de la faliment.



"Nu facem grevă pentru că vrem salarii mai mari. Facem grevă pentru a atrage atenţia şi pentru a salva instituţia ROMATSA de la faliment. Din cauza unui management profund defectuos, din cauza autorităţilor statului care până astăzi au fost surde, deşi am depus nenumărate documente peste tot, ROMATSA, în acest an, practic, nu va avea bani pentru niciun salariu începând cu luna septembrie, poate octombrie. În mod oficial, este pentru prima dată în istoria de 20 de ani a ROMATSEI, când, anul trecut, a încheiat estimat pe minus", a adăugat Tudorache.



Acesta a subliniat că prin intermediul grevei de avertisment s-a dorit să se atragă atenţia autorităţilor statului şi a patronatului asupra problemelor grave cu care se confruntă salariaţii ROMATSA.



Liderul ATSR a afirmat că încă din luna august 2016, când a expirat contractul colectiv de muncă (CCM), a trimis documente autorităţilor, însă acestea nu au fost luate în considerare.



De asemenea, Gabriel Tudorache a informat că, împreună cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor (MT), ''s-a pus pe hârtie" un plan pentru evitarea declanşării grevei generale.



La rândul său, purtătorul de cuvânt al ATSR, Florin Diaconu, a susţinut atunci că există o negociere cu managementul ROMATSA care a început în urmă cu un an şi două luni şi au rămas 50 de revendicări nesoluţionate.



În iulie 2015 a mai avut loc o grevă de avertisment declanşată de controlorii de trafic aerian, aceasta afectând 22 de aterizări şi 18 decolări, adică 40 de mişcări de aeronave programate pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, conform planurilor de zbor.



Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor. ROMATSA are statut de regie autonomă autofinanţată de importanţă naţională, deţine monopolul natural al serviciilor de trafic aerian şi nu primeşte de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectului de activitate sau pentru realizarea programului de investiţii şi dezvoltare. AGERPRES