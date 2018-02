Salariile angajaţilor din IT urmează să fie reglementate prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă, anunţă Olguţa Vasilescu

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență pentru reglementarea salariilor angajaților din IT, din mediul privat."Pentru rezolvarea problemei angajatilor din IT din mediul privat există o ordonanta de urgență in lucru la Ministerul Finantelor", a declarat Olguța Vasilescu.Antena3.ro