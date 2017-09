Senat: Exportul de lemne, interzis pentru patru ani

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, în calitate de primă Cameră sesizată, o propunere legislativă prin care exportul de lemne de foc este interzis pentru trei ani.



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea exportului de lemne de foc cu diametrul de maximum 20 de centimetri până la 4 metri lungime, pentru o perioadă de maximum trei ani.



Iniţiată de un grup de parlamentari preponderent PNL, propunerea legislativă a fost adoptată de Camera superioară a Parlamentului cu 91 de voturi pentru şi o abţinere, după ce senatorii au votat împotriva raportului comun de respingere al Comisiilor economică şi de mediu.



Senatorul PMP Traian Băsescu a afirmat că există "o criză a lemnului de foc", dar că forma propunerii legislative este deficitară, motiv pentru care a anunţat că susţine o altă iniţiativă legislativă, aflată în circuit parlamentar, care reglementează problema lemnului de foc prin modificarea unui articol din Codul silvic.



La rândul său, senatorul USR Vlad Alexandrescu a solicitat retrimiterea propunerii legislative la comisie, dar plenul a respins cererea prin vot.



"Este o situaţie excepţională prin care se anticipează că în acest an nu se va putea acoperi din recolta de lemn de foc necesarul pentru încălzirea celor 3,6 milioane de gospodării (care se încălzesc cu lemne - n.r.). Cele două iniţiative legislative trebuie tratate separat. (...) Este vorba de două lucruri diferite. (...) Această iniţiativă legislativă are vicii care pot fi însă corijate la Camera decizională (Camera Deputaţilor - n.r.)", a declarat liderul grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, motivând susţinerea senatorilor social-democraţi pentru un proiect de lege al parlamentarilor PNL. AGERPRES