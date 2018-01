SFÂNTUL VASILE - tradiții și obiceiuri. Ce nu e bine să faci în prima zi din ANUL NOU

Azi, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Sfantul Vasile, iar peste 600.000 de romani isi aniverseaza ziua numelui. Iata si care sunt traditiile, obiceiurile si superstitiile pentru aceasta zi.

In Moldova, in Ajunul lui Sf. Vasile, se asaza 12 coji de ceapa, in care se pune sare. A doua zi se va afla in care luna va ploua si in care nu: daca ceapa a lasat apa, inseamna ca acea luna va fi ploioasa, daca nu, semn de seceta.

Tot prin partile Moldovei se spune ca daca de Sfantul Vasile noaptea este lina si senina, anul va fi bun.

Fetele nemaritate isi fac “punti” din crengute de mar pe care atarna un inel, busuioc, o batista, o para argintata si un sir de margele, apoi le ascund afara. Daca a doua zi gasesc puntile cu bruma pe ele se vor marita cu om bogat, daca nu, vor lua un om sarac.

Tot in prima zi din an, fetele nemaritate se duc in grajd sau in cotetul porcului, lovesc animalele cu piciorul si spun “anul acesta”, “anul viitor” sau “al doilea an”. Daca porcul grohaie sau vita se misca la prima strigare, atunci fata se va marita in urmatoarele luni, iar daca se misca la urmatoarele strigari, atunci fata se va marita peste un an sau doi.

In prima zi a anului copiii merg cu sorcova, iar cei care-i primesc vor avea parte de vigoare si belsug.

Se zice ca in prima zi a anului trebuie sa-ti intre in casa barbat. Daca barbatul este bogat sau sarac, asa iti va fi anul.

ANTENA3