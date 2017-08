Spitalul de copii Victor Gomoiu a primit un audiometru unic în Romania

Secţia ORL din cadrul Spitalului de copii "Victor Gomoiu" a primit ca donaţie un audiometru, unic în România în acest moment, sub forma unei tablete cu un program interactiv pentru copii care detectează hipoacuzia şi un timpanometru.



"Pentru Spitalul clinic de copii această iniţiativă de a ameliora starea de sănătate a copiilor este esenţială, aceasta este şi dovada acceptării unui parteneriat de a promova 'Auzul un drept al copilului' şi al tuturor de fapt. În acest sens a fost dotată secţia ORL cu aparatură care să permită identificarea copiilor care au tulburări de uz. Este foarte important ca această identificare să se facă încă din perioada de nou-născut, dar dacă din varii motive acest lucru nu s-a întâmplat este important ca în primii doi trei ani de viaţă să identificăm copiii pentru a le îmbunătăţi pe de o parte auzul şi implicit capacitatea de a vorbi, de a relaţiona, şi de a exprima ceea ce ei de fapt gândesc", a declarat pentru AGERPRES Doina Anca Pleşca, managerul Spitalului de copii "Victor Gomoiu".



Clubul Rotary Bucureşti (organizaţie neguvernamentală) a anunţat luni că şi în acest an continuă proiectul de echipare a secţiei ORL din cadrul Spitalului de copii "Victor Gomoiu" din Bucureşti, venind în sprijinul comunităţii locale prin dotarea cu echipamente de diagnosticare în valoare de 22.000 RON.



Astfel, au fost achiziţionate şi donate secţiei ORL un audiometru, unic în România în acest moment, sub forma unei tablete cu un program interactiv pentru copii care detectează hipoacuzia şi un timpanometru.



În România, trei din 1000 de nou născuţi prezintă probleme de surditate. Dotarea cu aceste echipamente da posibilitatea diagnosticării la timp şi corect a copiilor cu hipoacuzie.