Starea îngrozitoare în care a fost adusă o bătrână la spitalul Sf. Spiridon din Iași. Medicii au înlemnit

In ultima perioada, tot mai multi batrani sunt abandonati in UPU de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, multi gasiti in casa intr-o situatie deplorabila. Cazul unei batrane de 91 ani dintr-o comuna de langa Iasi le-a taiat respiratia medicilor de la urgente.

Lucretia Movila, din comuna ieseana Ungheni, a fost adusa la unitatea medicala cu salvarea dupa apelul facut de o vecina care o viziteaza din cand in cand si ii mai duce ceva de mancare. In momentul in care medicii au dezbracat-o pe batrana au inlemnit. Acestora nu le-a venit sa creada ceea ce vad.

