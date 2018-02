Statisticii îngrijorătoare! Populaţia Româniaei a scăzut cu 60 000 de persoane

Populaţia României a înregistrat un spor negativ de 8.019 de persoane în decembrie 2017, în condiţiile în care s-a consemnat naşterea a 15.127 de copii şi decesul a 23.146 de persoane, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni.



Conform INS, în luna decembrie 2017 s-a înregistrat naşterea a 15.127 copii, cu 192 mai puţini copii decât în luna noiembrie 2017. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna decembrie 2017, a fost de 105, în creştere cu 12 faţă de luna noiembrie 2017.



Potrivit INS, în luna decembrie 2017, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.589 căsătorii, cu 1.023 mai puţine decât în luna noiembrie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.751, cu 304 mai multe decât în luna noiembrie 2017.



Datele INS arată că numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 839 în luna decembrie 2017 faţă de aceeaşi lună din 2016, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 1.456 mai mic faţă de luna decembrie 2016.



Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2017 (-8.019 persoane), cât şi în luna decembrie 2016 (-8.636 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 13 mai mic în luna decembrie 2017, decât cel înregistrat în luna decembrie 2016.



Numărul căsătoriilor a fost, în luna decembrie 2017, cu 1.406 mai mare decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 400 divorţuri mai multe în luna decembrie 2017, decât în luna decembrie 2016. AGERPRES