Studiu: Românii accesează rețelele de socializare peste media europeană. Whatsapp-ul şi video-chat-ul în preferințele utilizatorilor

Aproape trei sferturi (74%) dintre utilizatorii români de internet, cu vârste între 16 şi 74 de ani, interacţionează prin intermediul reţelelor de socializare, fapt care plasează România pe locul 9 în Uniunea Europeană (UE) pe acest segment, relevă o cercetare de specialitate, dată publicităţii miercuri.



Procentul celor care accesează reţelele de socializare depăşeşte media europeană, care se situează la 63%.



Potrivit cercetării Perceptum, alte activităţi preferate ale românilor în mediul online sunt convorbirile prin intermediul aplicaţiilor de tipul Whatsapp Voice Call şi video-chat-ul.



La polul opus, cel mai puţin utilizate, se află serviciile bancare şi documentarea online.



La nivel general, sondajul de specialitate arată că doar opt din 100 de români folosesc aplicaţia de Internet Banking, la o medie europeană de aproape 60%. De asemenea, la fel de puţin folosite sunt serviciile de sharing şi poştă electronică (e-mail), documentarea online (alte informaţii decât ştirile de presă) sau rezervările turistice.



Conform realizatorilor cercetării, aproape jumătate dintre utilizatorii români de internet ascultă muzică online, similar celorlalţi europeni, în timp ce şase din zece români citesc ştiri online. În plus, în România, mai puţin de o companie din zece (8%) este înalt digitalizată.



'Mai exact, se consideră că o afacere este înalt digitalizată atunci când aceasta îndeplineşte câteva criterii clare: cel puţin jumătate dintre angajaţi au acses la Internet, deţine experţi IT, are acces la Internet de mare viteză, alocă dispozitive mobile cu acces la Internet pentru cel puţin 20% dintre angajaţi, are un website, are un website cu funcţii mai elaborate (chatbox sau vânzări online), are pagini de social media, investeşte în publicitatea pe Internet şi achiziţionează servicii avansate de cloud', se notează în concluziile celor de la Perceptum.



În acest context, 65% dintre companiile româneşti sunt slab digitalizate, însemnând, de regulă, un website extrem de simplu şi câteva computere. De asemenea, doar 43% dintre firmele autohtone îşi dotează angajaţii cu dispozitive portabile cu acces la internet (laptop, netbook sau tabletă, smartphone sau smartwatch), reiese din sondajul citat.AGERPRES