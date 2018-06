Tot mai mulţi copii depistaţi cu diabet

În România, aproximativ 3.500 de copii suferă de diabet zaharat de tip 1, o boală care a început să afecteze chiar şi micuţi cu vârsta de un an. Aceşti copii sunt înţepaţi de mii de ori pe an, pentru controlul glicemiei, deoarece statul român nu decontează un senzor de monitorizare, care le-ar curma suferinţa. Guvernanţii promit că, până la sfârşitul acestui an, vor găsi soluţii pentru finanţarea unor programe care să faciliteze tratamenele acestor copii.

Coaliţia pentru Diabet Juvenil atrage atenţia că fiecare copil care suferă de diabet este înţepat de 3.600 de ori pe an, doar pentru controlul glicemiei, şi de alte aproximativ 1.800 de ori pentru administrarea insulinei. Deşi există un senzor de monitorizare a glicemiei, care se aplică direct pe piele şi înlocuieşte înţepătura clasică de verificare a zahărului din sânge, acest dispozitiv costă prea mult, iar mulţi părinţi nu-şi permit sau nu au de unde să îl achiziţioneze.

Mai mult, deşi la ora actuală în România sunt peste 3.000 de copii, cu vârste de până la 18 ani, care au diabet zaharat, există doar zece medici pediatri care au dreptul de a prescrie tratamente pentru aceştia, avertizează şi dr. Iulian Velea preşedintele Societăţii de Diabet, Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică.

În acest context, Coaliţia pentru Diabet Juvenil a lansat, ieri, campania „Diabetul nu este o joacă”, pentru a atrage atenţia asupra acestei maladii. Totodată, asociaţia a cerut autorităţilor ca testele de automonitorizare să fie gratuite.

Statul încearcă să facă rost de bani

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că există şanse ca până la finele acestui an să fie demarate procedurile în vederea decontării, pentru copii, a senzorilor pentru monitorizarea continuă a glicemiei. „Dispozitivul respectiv a fost aprobat de către Agenţia Naţională a Medicamentului, urmând ca această aprobare, acest dosar, să fie depusă la Casa Naţională (n.r. - CNAS), pentru decontare. Cei din comisie deja au stabilit protocoalele, urmează să vedem ce se va întâmpla, dar lucrurile merg bine, spun eu. (...) Până la finalul anului noi sperăm că vom intra în decontare. Doar pentru copii, în acest moment. În mod normal, ei pot să aibă aceste gratuităţi până în 26 de ani, dar căutăm soluţii ca această monitorizare să nu fie întreruptă doar pentru că împlinesc 26 de ani, pentru cei care vor beneficia de aceşti senzori”, a precizat Sorina Pintea, la lansarea campaniei.

Şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că va găsi soluţii pentru finanţarea tratamentelor copiilor bolnavi de diabet: „Cred că putem rezolva lucrurile până la final de an, în sensul că am făcut nişte calcule şi putem găsi o formulă care să-i ajute pe cei aflaţi în această situaţie, mai ales pe cei de până la 18 ani”.

În lipsa senzorilor de monitorizare continuă a glicemiei, un copil este înţepat de 9 ori într-o singură zi. De asemenea, spre deosebire de testele de glicemie clasice, aceste dispozitive indică şi tendinţa glicemiei, nu doar nivelul ei de la un anumit moment.